Mercato OM : Alerte glaciale pour Balerdi en Italie !

Leonardo Balerdi va certainement quitter l’OM lors du prochain mercato. Son prix reste cependant un obstacle infranchissable pour deux courtisans venus de l’Italie.

Mercato : La Juventus et l’AC Milan en retrait pour Leonardo Balerdi

Il vit sans doute ses dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi et la direction marseillaise auraient de mettre un terme à leur collaboration dès cet été. Le défenseur central, à deux ans de la fin de son bail, estime avoir bouclé son cycle à l’OM.

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Leonardo Balerdi aimerait changer de club après la Coupe du monde 2026. Une requête approuvée par la direction phocéenne, laquelle ne s’oppose pas à son départ. Cette décision a attiré l’attention de plusieurs cadors européens. La Juventus et l’AC Milan sont aux trousses du joueur 27 ans depuis plusieurs mois.

L’OM fixe un prix élevé pour son transfert

Ils espéraient l’attirer en Serie A dès l’ouverture du mercato estival. Sauf que les exigences financières de l’état-major phocéen jettent un froid glacial sur les négociations. L’OM réclamerait environ 30 millions d’euros pour céder son roc défensif. Ce montant est trop élevé pour les deux écuries italiennes.

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TMW assure que la Juventus et l’AC Milan n’ont pas l’intention de débourser autant pour Leonardo Balerdi. Ce blocage en Italie risque de profiter à un autre prétendant. Le Nottingham Forest reste toujours à l’affût.