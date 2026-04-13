Dégraissage à l’OM : Un autre départ acté après Balerdi ?

C’est un grand ménage qui se profile à l’Olympique de Marseille cet été. En plus de Leonardo Balerdi, Mason Greenwood a lui aussi de fortes chances d’être vendu lors du mercato. Explications.

Mercato OM : Après Balerdi, Mason Greenwood est aussi menacé

Le prochain mercato d’été sera très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs joueurs se rapprochent déjà de la sortie, à commencer par Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin et la direction phocéenne se seraient entendus pour mettre un terme à leur collaboration dès cet été.

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L’OM attendrait environ 30 millions d’euros pour son transfert définitif. Et ce n’est pas terminé. Un autre taulier du vestiaire est également susceptible de faire ses valises. La Minute OM assure qu’en plus de Leonardo Balerdi, Mason Greenwood figure lui aussi sur la liste des candidats au départ.

Une vente pour combler les pertes de Marseille

L’attaquant anglais devrait s’en aller e cet été en cas d’offre conséquente, précise la source. Mason Greenwood réalise une saison impressionnante à l’Olympique de Marseille. Il en est à 25 buts et 10 passes décisives en 40 matchs disputés. Ce qui lui permet de conserver une belle cote sur le marché des transferts.

🚨🔵⚪️ | Au-delà de Balerdi 🇦🇷 qui partira en fin de saison comme l’indique Foot Mercato, Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 devrait également quitter l’OM en fin de saison en cas d’offre satisfaisante.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/6cbAfEMPdz — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 13, 2026

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Mason Greenwood représenterait ainsi aux yeux de l’état-major de l’OM « la monnaie d’échange idéale » pour combler ses déficits devant la DNCG. Son talent est indéniable, mais les impératifs budgétaires pourraient contraindre la direction phocéenne le vendre. Cette option commence à prendre de l’ampleur en interne.