Mercato OM : C’est confirmé, un ange déchu file vers l’Angleterre  

Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Un géant de Premier League est chaud pour l’accueillir et le relancer.

Mercato OM : Direction l’Angleterre pour Leonardo Balerdi ?

Le divorce se précise entre Leonardo Balerdi et l’OM. Arrivé au terme de son cycle, le défenseur argentin prépare ses valises pour la Premier League, où Nottingham Forest l’attend déjà. Lors du dernier mercato estival, l’Inter Milan et d’autres clubs ont fait le forcing pour le recruter. Mais les dirigeants marseillais ont déchiré les offres puisque l’Argentin était en pleine forme. Ces derniers mois, il a perdu son niveau de jeu.

Bien que lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028, Leonardo Balerdi ne devrait pas honorer son bail. Les dirigeants phocéens ont tranché : son avenir s’écrira ailleurs dès l’été prochain. Selon les informations d’Eurosport, le club britannique de Nottingham Forest manifeste un intérêt concret pour renforcer sa ligne défensive avec le profil de l’Argentin.

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À 27 ans, Balerdi vit une saison en dents de scie. Ses statistiques (un but et une passe décisive en 31 matchs) montrent son calvaire cette saison. Il peine à répondre aux attentes élevées du club, restant souvent en deçà du niveau espéré pour un cadre de la défense. Néanmoins, son vécu sur la scène internationale lui permet de conserver une cote solide auprès des recruteurs européens.

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L’OM ne bradera pas son joueur. L’état-major marseillais réclame environ 30 millions d’euros pour libérer son défenseur central. Nottingham Forest, séduit, pourrait accélérer les discussions très prochainement afin de conclure l’opération. Pour Balerdi, ce défi anglais représente l’opportunité parfaite de donner un nouvel élan à sa carrière.