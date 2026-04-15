OM : Catastrophe pour Habib Beye avant le FC Lorient ?

À l’approche du choc Lorient-OM, Habib Beye est confronté à un véritable casse-tête. Outre les blessures, plusieurs cadres de son groupe sont sous la menace d’une suspension.

OM : Habib Beye sous pression avant d’affronter Lorient

L’Olympique de Marseille a corrigé le FC Metz (3-1) le week-end dernier en Championnat. Ce succès lui a permis de se relancer dans la course à la Ligue des champions. Les Phocéens comptent enchainer une deuxième victoire ce samedi face au FC Lorient.

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Habib Beye devra modifier sa défense pour ce déplacement chez les Merlus. Facundo Medina étant suspendu pour ce choc Lorient-OM. Son absence fragilise l’arrière-garde olympienne au moment même où la course au podium devient critique. Et le problème ne s’arrête pas là.

Plusieurs cadres sous la menace d’une suspension

L’entraîneur marseillais marche sur un fil avec plusieurs titulaires. Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Timothy Weah sont tous sous la menace d’une suspension, assure Le Phocéen. Un nouvel avertissement entraînerait une suspension immédiate. Cela complique la gestion de Habib Beye pour les matchs à venir.

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Le coach franco-sénégalais devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour compenser les éventuels forfaits. Entre impératif sportif et sanctions disciplinaires, il est confronté à un véritables casse-tête. Habib Beye devra trouver des solutions pour espérer décrocher une place Ligue des Champions. Lui et son groupe sont actuellement en Andalousie pour mieux préparer ce sprint final.