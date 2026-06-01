Mercato : Urgent ! Le PSG tient sa première recrue « à 95% »

Après son back to back en Ligue des Champions validé ce samedi contre Arsenal, le PSG va désormais se concentrer sur son mercato estival. Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, aurait quasiment bouclé une première recrue.

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À 20 ans, Aleksey Batrakov est l’un des meilleurs milieux offensifs de la Premier League russe. Dix sélections avec la Russie, capable d’évoluer en numéro dix ou sur le couloir droit, estimé à 20 millions d’euros, Luis Campos lui court après depuis des mois. Le compte PSG Insides Actu confirme que des discussions officielles ont démarré entre le clan du joueur et le club parisien.

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Le Lokomotiv Moscou réclame 20 millions, et le PSG a décidé d’accélérer pour devancer les clubs anglais également positionnés sur ce dossier. Selon le compte spécialisé, « le projet parisien attire particulièrement le joueur, séduit par la possibilité de rejoindre un club ambitieux avec une vision à long terme. »

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Il n’y a pas encore de deal formalisé entre le Paris Saint-Germain, Aleksey Batrakov et le Lokomotiv, mais Luis Campos est en nette avance sur ses concurrents. Si bien que le principal concerné s’affiche déjà avec les couleurs parisiennes.

Aleksey Batrakov au Paris SG pour 25M€

L’agent russe Dmitry Cheltsov a annoncé dans l’émission European Review que le transfert de Aleksey Batrakov au PSG est une affaire quasiment réglée. Le quotidien Championnat confirme la nouvelle et parle d’un montant de 25 millions d’euros pour la transaction. Et comme pour corroborer tout ça, le jeune international russe s’est affiché sur les réseaux sociaux avec un maillot du Paris SG en mains.

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« Alors que le PSG vient tout juste de remporter la Champions League, le média russe Championnat annonce que le jeune Aleksey Batrakov (2005) devrait signer à Paris pour 25M€. L’agent Dmitry Cheltsov a déclaré dans l’émission « Européen Review » que le transfert était finalisé à 95% et devrait être bouclé d’ici mi-juin.

🇷🇺 Alors que le PSG vient tout juste de remporter la Champions League, le média russe Championnat annonce que le jeune 𝗔𝗹𝗲𝗸𝘀𝗲𝘆 𝗕𝗮𝘁𝗿𝗮𝗸𝗼𝘃 (𝟮𝟬𝟬𝟱) devrait signer à Paris pour 25 M€.



L'agent Dmitry Cheltsov a déclaré dans l'émission "Européen Review" que le… https://t.co/nw8st0biEs pic.twitter.com/EoIglTzA0e — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) June 1, 2026

Batrakov est l’auteur d’une première saison de très haut niveau avec le Lokomotiv Moscou avec 13 buts et 10 passes décisives en 28 matchs de championnat. La semaine dernière, c’est Anton Mitryushkin qui avait déclaré qu’il était certain que son jeune coéquipier allait signer au PSG. Hier, Batrakov a publié cette photo sur son canal Telegram », rapporte un Insider russe.

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Sauf revirement de situation, Luis Campos tient visiblement sa première recrue de l’été 2026. Deux ans après Matvey Safonov, un second international russe va ainsi évoluer sous les couleurs du PSG la saison prochaine.