ASSE :La nouvelle arme secrète de Saint-Etienne avant Troyes

En plus de posséder la meilleure attaque de Ligue 2 et d’être la meilleure défense depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a désormais un nouvel atout, dans le sprint final.

ASSE : Meilleure attaque de L2 et meilleure défense avec Montanier

Avec son nouvel entraîneur Philippe Montanier, l’ASSE est invaincue. Elle est sur une série de 7 victoires et 2 matchs nuls, en 9 journées de Ligue 2. Avec 53 buts marqués en 30 journées, dont 17 avec le nouveau coach, l’équipe stéphanoise possède la meilleure attaque du championnat.

Elle a également la meilleure défense depuis l’arrivée du technicien français sur le banc. Les Verts ont concédé seulement 4 buts et ont réussi 5 clean sheet en 9 matchs consécutifs. Grâce à sa force offensive, incarnée par les buteurs Zuriko Davitashvili (13 buts) et Lucas Stassin (10 buts), mais aussi Augustine Boakye, le meilleur passeur décisif du championnat (8 passes et 5 buts), l’AS Saint-Etienne rêve déjà de son retour en Ligue 1.

L’état d’esprit, la nouvelle force de Saint-Etienne

Toutefois, Philippe Montanier ne compte pas que sur la force offensive et défensive de son équipe. L’état d’esprit de ses joueurs fait également la différence, dans la dernière ligne droite de la saison. Félicitant son équipe après la victoire contre l’USL Dunkerque (2-1), samedi dernier, il a loué la nouvelle mentalité des Verts, dans l’Inside Match Week.

« C’était un gros, gros match, le meilleur match qu’on ait fait parce qu’on a eu une très bonne équipe en face. On n’a jamais lâché. Félicitations, sur l’état d’esprit, la qualité technique, sur le collectif, vraiment, on est très fiers de vous. Les entrants nous ont bien aidés « a déclaré le coach de l’ASSE, évoquant « de bonne vibrations« .

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Pour revenir au match, les Stéphanois ont mené (1-0, 22e), mais ils se sont fait rejoindre par les Dunkerquois sur penalty (1-1, 25e). Déterminés à remporter le match, les Verts ont poussé pour inscrire le deuxième but, par Zuriko Davitashvili (2-1, 66e).