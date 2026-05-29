Coup de froid à l’OM : Aucune négociation pour Greenwood !

Ces dernières heures, la presse italienne annonçait des négociations avancées entre l’attaquant de l’OM, Mason Greenwood, et l’AS Rome. Mais la réalité est différente.

Mercato OM : Pas de contact entre Mason Greenwood et l’AS Rome

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Mason Greenwood sait que l’été 2026 sera décisif pour son avenir. L’attaquant de 24 ans sort d’une saison concluante à l’Olympique de Marseille. Il a été auteur de 26 buts et 11 passes décisives en 45 matchs. Il est dorénavant proche de la sortie. Le nouveau directeur de l’OM n’a pas écarté cette option.

Grégory Lorenzi s’est dit prêt à étudier les différentes offres qui se présenteront. Sa sortie a mis le feu aux poudres. Surtout que Mason Greenwood ne manque pas de prétendants. Outre l’Atlético Madrid ou encore le Borussia Dortmund, l’AS Rome se positionne pour arracher sa signature.

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L’intérêt du club romain est réel. L’entraîneur Gian Piero Gasperini admire son profil et aimerait l’avoir. Mais jusqu’ici aucun contact n’existe entre les différentes parties. Il Messaggero le confirme, les « négociations n’ont pas encore débuté pour Mason Greenwood ».

Il veut rester à l’Olympique de Marseille

L’ancien crack de Manchester United affiche une volonté claire. Il espère poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Mason Greenwood a déjà affiché son envie de rester. Son souhait se heurte cependant à la dure réalité économique du club.

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