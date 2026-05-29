Mercato : C’est bouclé, le LOSC tient son nouvel entraîneur

Quelques jours seulement après l’annonce du départ de Bruno Genesio, la direction du LOSC a d’ores et déjà trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochain. Il s’agit d’un technicien italien.

Mercato LOSC : Davide Ancelotti proche de succéder à Bruno Genesio

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Il n’aura suffi que de quelques jours au LOSC pour trouver le remplaçant de Bruno Genesio au poste d’entraîneur principal du LOSC Lille. Le président Olivier Létang n’a pas perdu de temps et est passé à l’action pour attirer un nom ronflant.

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Adjoint de son père Carlo, Davide Ancelotti va donc rejoindre le club français pour sa première expérience véritable sur le banc d’un club ambitieux en tant que numéro 1, selon les informations divulguées par le journal Marca. Le média espagnol rappelle toutefois que la Ligue 1 n’est pas une inconnue pour Davide Ancelotti puisqu’il l’a découverte lorsque son père était aux commandes du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2013.

Il a profité de cette aventure dans la capitale pour apprendre la langue de Molière. Après avoir exploré d’autres pistes, Olivier Létang s’est laissé convaincre par le profil du technicien de 36 ans, malgré son manque d’expérience personnelle. Préparateur physique de formation, Davide Ancelotti n’a jusqu’à présent occupé un poste d’entraîneur principal qu’à Botafogo durant quelques mois (de juillet à décembre 2025).

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Si elle se confirme, sa nomination sera un énorme pari pour le LOSC Lille, qui disputera la prochaine Ligue des Champions après avoir terminé sur le podium de la Ligue 1, derrière le PSG et le RC Lens. Après Foot Mercato, la presse italienne confirme un accord entre Davide et la direction des Dogues pour un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2028.