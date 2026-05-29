Mercato : Le Stade Rennais dit non à trois clubs pour une star  

La direction du Stade Rennais bloque le transfert du serial buteur Estéban Lepaul. Mais des cadors européens continuent de faire le forcing pour déloger le joueur.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul affole l’Europe

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Le Stade Rennais subit les assauts des géants européens. Sa gâchette offensive suscite l’intérêt de nombreux prétendants. Un an seulement après son arrivée en Bretagne pour 13,5 millions d’euros, Estéban Lepaul croule sous les offres. Couronné meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, l’ancien Angevin attise les convoitises bien au-delà de nos frontières.

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport confirme l’intérêt de Côme, mais la concurrence s’annonce très forte. Le Benfica Lisbonne et l’Atlético de Madrid sont également chauds pour s’offrir le jeune crack français. Pour calmer les ardeurs des prétendants, la direction rennaise a fixé la barre très haut, réclamant au minimum 30 millions d’euros pour simplement ouvrir les discussions.

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Mais le message le plus fort vient d’Arnaud Pouille. Dans les colonnes de Ouest-France, le président exécutif du Stade Rennais a fermé à double tour la porte à un départ de son numéro 9, aux côtés de Brice Samba et d’Abdelhamid Aït Boudlal. Sauf retournement de situation, Estéban Lepaul ne va pas quitter Rennes cet été.

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Le coach rennais Franck Haise compte sur lui pour la saison prochaine. Les Rouge et Noir ont besoin des meilleurs éléments pour livrer de solides performances en championnat et en Ligue Europa la saison prochaine. Le Français est donc intouchable.