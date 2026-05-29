PSG – Arsenal : La décision-choc d’Enrique pour la finale !

À la veille de la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal FC, le PSG a dévoilé le groupe retenu par son entraîneur Luis Enrique pour cette affiche tant attendue.

PSG – Arsenal : Luis Enrique voyage avec tout son groupe au complet

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Le PSG de Luis Enrique va défier l’Arsenal FC de Mikel Arteta pour la quatrième fois en deux ans ce samedi 30 mai à Budapest en finale de la Ligue des Champions. La saison passée, Marquinhos et ses partenaires s’étaient inclinés (2-0) à l’Emirates Stadium en phase de ligue, avant de montrer un tout autre visage en demi-finale, avec une victoire (1-0) à Londres à l’aller et une autre (2-1) au retour au Parc des Princes.

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L’entraîneur parisien connaît donc très bien son adversaire de samedi. Pour ce déplacement en Hongrie, Luis Enrique peut compter sur un groupe complet à 100%. C’était espéré depuis de longs mois cette saison. Le groupe du PSG pour se déplacer à Budapest en finale de Ligue des Champions est enfin au complet.

Face aux Gunners, le successeur de Christophe Galtier retrouve une équipe sans aucune blessure à déplorer, presque une première dans cet exercice ponctué par des pépins physiques majeurs. Le Paris Saint-Germain ambitionne avec ce groupe, qui a fière allure, de décrocher une deuxième étoile consécutive, pour entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Coupe aux grandes oreilles.

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Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé sont bien présents. À noter également le retour dans le groupe du jeune milieu offensif Quentin Ndjantou, absent des terrains depuis décembre 2025 en raison d’une blessure à l’ischio-jambier. Luis Enrique peut donc compter sur un groupe au complet pour tenter de s’offrir une deuxième Ligue des champions de suite, et la troisième de son histoire après celle avec le FC Barcelone en 2015.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho

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