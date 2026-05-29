Ça bouge à l’OM : Accord, Lorenzi tient sa première recrue !

Nouveau directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi est déjà au travail pour faire venir de nouvelles recrues. Le dirigeant marseillais est même proche de signer un milieu algérien : Yassine Titraoui de Charleroi.

Mercato OM : Grégory Lorenzi passe à l’action pour Yassine Titraoui

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Une nouvelle ère débute à l’Olympique de Marseille avec la nomination de Grégory Lorenzi. Le dirigeant corse est devenu le nouveau directeur sportif de l’OM. Il hérite d’une mission délicate : reconstruire un effectif compétitif avec un budget limité. Le club phocéen étant confronté à des pertes de plus de 105 millions d’euros.

Grégory Lorenzi est conscient de ces restrictions budgétaires. Pour ses débuts à l’OM, il privilégie une approche basée sur des recrutements ciblés et réfléchis. Parmi ses premières pistes explorées figure notamment Yassine Titraoui. Le milieu de terrain algérien évolue actuellement au Royal Charleroi Sporting Club.

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Son profil prometteur et sa grande débauche d’énergie – 37 apparitions pour 4 buts et 2 passes décisives cette saison – ont convaincu le nouveau directeur de l’OM et son équipe. Celui-ci a entamé des manœuvres concrètes pour le recruter dès l’ouverture du mercato, indique l’insider Pol Prins.

Des négociations positives avec la direction de Charleroi

Des discussions ont d’ores et déjà été amorcées grâce aux bonnes relations entre les deux parties. Grégory Lorenzi étant en bon terme avec son homologue Mehdi Bayat. Les échanges s’accélèrent, même si le club belge a fixé des exigences claires. La direction de Charleroi attendrait environ 12 millions d’euros avant céder son joueur de 22 ans.

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Ce dossier illustre parfaitement la stratégie de Lorenzi. Il compte miser sur des talents à fort potentiel tout en jonglant avec des moyens limités. L’OM devra toute de même se méfier de la concurrence. Yassine Titraoui est séduit par le projet marseillais, même s’il garde une préférence pour Sunderland. L’affaire devrait se régler après la Coupe du monde 2026.