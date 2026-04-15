ASSE : Outre Davitashvili, un Vert affole les stats de la L2

Un troisième joueur l’ASSE est aussi décisif que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, les deux meilleurs buteurs. Il est dans les statistiques de la Ligue 2 BKT, parmi les Top Passeurs.

ASSE : Davitashvili et Stassin, meilleurs buteurs des Verts

À quatre matchs de la fin de la saison, l’ASSE possède la meilleure attaque de Ligue 2, avec 53 buts marqués en 30 journées. Elle est deuxième au classement général du championnat, à un point de l’ESTAC, le leader. Les deux clubs détiennent provisoirement, les deux billets pour la montée directe en Ligue 1.

Les Verts sont invaincus depuis l’arrivée de Philippe Montanier au poste d’entraîneur. Ils sont sur une série de 7 victoires et 2 nuls. Ils ont inscrit 17 buts dans cette série, dont 6 pour Lucas Stassin et 5 pour Zuriko Davitashvili. Ses deux attaquants sont les meilleurs buteurs de l’AS Saint-Etienne.

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L’ailier géorgien compte 13 buts et 4 passes décisives en 26 matchs en championnat, tandis que l’avant-centre belge est auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 27 matchs. Ils totalisent 23 réalisations, soit 43, % des buts de leur équipe. Le premier est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2, derrière Tawfik Bentayeb de l’ES Troyes AC, auteur de 16 buts en 24 matchs disputés.

Boakye prend la tête des Top Passeurs de Ligue 2

Cependant, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ne sont pas les seuls joueurs décisifs de l’équipe de l’ASSE. Augustine Boakye fait aussi mieux qu’eux. Il est auteur de 8 passes décisives en 27 matchs en Ligue 2. Il a pris la tête de ce classement à l’issue de la 30e journée, comme l’a souligné la Ligue de Football Professionnel (LFP) sur son site internet.

« Top Passeur : Augustine Boakye passe devant ! » a titré la Ligue, avant de préciser : « En délivrant sa 8e passe décisive de la saison lors de la 30e journée, le Stéphanois a pris la tête du classement officiel des passeurs de Ligue 2 BKT ».

L’ailier Ghanéen de Saint-Etienne est aussi buteur

Il faut toutefois noter qu’Evan’s Jean-Lambert de Rodez AF compte aussi 8 passes décisives. Mais le piston gauche des Ruthénois a disputé 28 matchs, soit un de plus que le milieu offensif ou ailier des Verts.

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De plus, Augustine Boakye a délivré toutes ses passes dans le jeu, contrairement à Jean-Lambert, qui a réussi une passe sur coup de pied arrêté (CPA). Par ailleurs, le numéro 20 de l’AS Saint-Etienne est aussi auteur de 5 buts cette saison.