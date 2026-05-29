Coup de folie au PSG : Une offre XXL pour signer Alvarez !

Le FC Barcelone semblait jusqu’ici en pole position pour signer Julian Alvarez de l’Atlético Madrid. Mais un retournement de situation vient de se produire. Le PSG sort le grand jeu pour son transfert.

Mercato : Le PSG met le paquet pour Julian Alvarez, Barça devancé

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Julian Alvarez sait que l’été 2026 sera décisif pour la suite de sa carrière. L’attaquant argentin a déjà refusé plusieurs offres de prolongation de l’Atletico Madrid. Sa décision est claire. Celui qui a inscrit 20 buts en 45 apparitions cette saison aspire à rejoindre une équipe privilégiant un style de jeu plus offensif.

Le FC Barcelone est alors désigné comme le grand favori pour l’accueillir. Julian Alvarez ayant une préférence pour un transfert en Catalogne. Les Blaugrana seraient même prêts à débourser près de 90 millions d’euros pour son transfert. Ils verraient lui le profil idéal pour succéder à Robert Lewandowski. Mais c’était sans compter sur la détermination du Paris Saint-Germain.

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Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi vient de déclencher une riposte spectaculaire dans ce dossier chaud. Le PSG met une offre XXL sur la table pour détourner Julian Alvarez. Il est question d’une proposition de 120 millions d’euros, incluant deux joueurs dans le deal, indique El Chiringuito.

Paris prêt à l’aligner sur le salaire d’Ousmane Dembélé

Cette offre démesurée place désormais les champions de France en position de force face aux prétentions des Catalans. Et ce n’est pas terminé. Le PSG est également prêt à offrir des conditions salariales royales au compatriote de Lionel Messi.

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🚨 Paris Saint-Germain are going all-in for Julián Álvarez and will compete with Barcelona for his signature. 🇦🇷



The French champions are prepared to offer €120M plus two players in an attempt to convince Atlético Madrid to sell the striker.



PSG are also ready to match Ousmane… https://t.co/7AnkYBUToe pic.twitter.com/PiU5zWGBNw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 29, 2026

Le club parisien s’alignerait sur les émoluments d’Ousmane Dembélé, soit un salaire annuel d’environ 22 millions d’euros. Le Paris SG espère donc arracher la signature de Julian Alvarez avec de tels arguments financiers. La bataille des chiffres ne fait que commencer.