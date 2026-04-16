PSG – Bayern : Vincent Kompany annonce la couleur à Enrique

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, s’est exprimé sur la double confrontation contre le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Le technicien a envoyé un message fort à son homologue parisien Luis Enrique.

PSG – Bayern Munich : Vincent Kompany lance la demi-finale

Vincent Kompany était en conférence de presse ce mardi soir après la qualification en demi-finale de la Ligue des Champions obtenue grâce à la victoire 4-3 contre le Real Madrid (6-4 au cumulé). Le coach bavarois a été interrogé à propos du choc à venir contre le Paris SG. L’ancien défenseur central de Manchester City pense que son équipe est capable de battre les hommes de Luis Enrique.

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« Le PSG un adversaire plus difficile à affronter le Real Madrid ? Il n’y a que des matchs difficiles et nous n’avons pas le luxe, pour l’instant, de décider si Paris est plus compliqué que le Real Madrid. Je pense que c’est tout simplement le défi le plus difficile qui soit et il faudra absolument tout donner encore une fois pour remporter ces matchs. Mais la conviction que nous pouvons y arriver est évidemment bien présente », a déclaré Vincent Kompany.

Les dates des deux matchs contre le Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain connaît désormais son programme pour les demi-finales de Ligue des champions de l’UEFA face au Bayern Munich. Tombeur de Liverpool FC (2-0, 2-0), Paris retrouvera un Bayern Munich qui a éliminé le Real Madrid (2-1, 4-3). Un choc entre deux prétendants au titre. Le match aller se jouera le mardi 28 avril à 21h au Parc des Princes.

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Le retour est programmé le mercredi 6 mai à 21h à Munich, où se décidera la qualification pour la finale. D’ici là, le PSG devra gérer un calendrier chargé en championnat avec des rencontres face à Lyon, Nantes et Angers avant l’aller, puis Lorient entre les deux manches.

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Leader de Ligue 1 avec une avance sur le RC Lens, le club parisien pourrait néanmoins faire tourner pour arriver au maximum de sa forme. En cas de qualification, la finale se jouera à Budapest le 30 mai.