Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour deux cracks ?  

La direction du Stade Rennais est sur le point de perdre deux cibles prioritaires. La concurrence est très forte et les deux cracks s’éloignent de la Bretagne.

Mercato : Le Stade Rennais subit un double coup d’arrêt

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Le Stade Rennais s’active pour recruter de nouvelles pépites, mais il trébuche. Le club breton, grand animateur de ce début de mercato estival, voit deux pistes prioritaires s’éloigner. La concurrence s’annonce rude pour Malang Sarr (RC Lens) et Mohamed Amoura (Wolfsburg).

Les dirigeants rennais voulaient enchaîner. Après avoir validé la signature gratuite d’Adrien Thomasson en provenance de Lens, les recruteurs ciblaient un autre Lensois : Malang Sarr. Le défenseur central, libre de tout contrat cet été, semblait une opportunité idéale. Mais l’ancien joueur de Chelsea va probablement échapper aux Rouge et Noir.

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Selon l’insider bien informé @jonathan35001 sur X, le défenseur central dispose de propositions financières colossales, visiblement supérieures aux capacités rennaises. Face à cette concurrence, la cellule de recrutement du Stade Rennais étudie déjà des profils alternatifs pour renforcer sa charnière centrale.

Le constat s’avère tout aussi sombre concernant l’attaque. Pisté pour animer le front offensif, Mohamed Amoura s’éloigne lui aussi de la Bretagne. La trajectoire de l’international algérien de Wolfsburg bifurque désormais vers l’Angleterre.

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Everton est entré dans la danse. Le club de Premier League courtise activement le buteur et possède des arguments financiers impossibles à aligner pour le Stade Rennais. Sauf retournement de situation, le joueur privilégiera la puissance financière du championnat anglais. Les Bretons vont devoir revoir leurs plans.