Mercato : L’OM prépare un coup inattendu en Espagne  

Les dirigeants de l’OM dégotent une pépite en Espagne en vue du prochain mercato estival. La concurrence est très rude.

Mercato : L’OM fonce sur une pépite du Barça !

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Marseille active une piste catalane totalement inattendue. Cet été, le marché des transferts s’annonce brûlant pour l’OM. Les supporters, déçus par la saison dernière, exigent une réaction immédiate. Le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi doit convaincre.

Or, les finances phocéennes sont dans le rouge. Pas de folies financières possibles cette année. Le club doit dénicher des talents low-cost mais à fort potentiel. Justement, une occasion en or se présente en Catalogne. L’OM est sur le coup pour recruter Roony Bardghji, le jeune Suédois poussé vers la sortie par Barcelone.

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Selon les révélations du quotidien Sport, les dirigeants olympiens ciblent activement l’ailier droit de 20 ans. Le Barça, qui souhaite s’en séparer, espère idéalement une vente assortie d’une clause de rachat. Toutefois, la réalité du marché impose un autre scénario : un prêt reste l’option la plus probable à ce jour.

Cette formule économique suscite de vifs intérêts partout en Europe. La liste des prétendants est longue. L’AS Monaco et l’Ajax Amsterdam visent le jeune crack. Le FC Porto et Stuttgart flairent le coup. Et ce n’est pas tout. La Juventus, le Betis Séville et le Celta Vigo sont aussi sur le dossier.

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Face à cette meute de courtisans, la direction marseillaise doit agir sans attendre. Le joueur, lui, réclame une chose précise : du temps de jeu régulier. Marseille peut le lui offrir. Certes, la ferveur populaire y est étouffante, mais l’exposition médiatique y est unique. Pour couronner le tout, les Olympiens disputeront la Ligue Europa la saison prochaine. C’est la vitrine rêvée pour qu’un jeune talent explose enfin au plus haut niveau.