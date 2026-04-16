FC Nantes : Un forfait confirmé avant le Stade Brestois  

Le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic va compter sur un groupe presque au complet pour défier le Stade Brestois. Seul Tylel Tati sera absent.

FC Nantes : Un choc décisif face à Brest sans Tylel Tati

La survie du FC Nantes se joue maintenant. Les Canaris veulent passer leurs nerfs sur le Stade Brestois ce dimanche. C’est un choc de la 30e journée de Ligue 1. L’objectif est de réduire l’écart qui les sépare de la place de barragiste. Si Brest, confortablement installé, n’a plus d’objectif majeur cette saison, Nantes joue sa peau.

Le club nantais est aux abois en championnat. Tout est presque échec. Les Jaune et Vert ont enregistré une seule victoire en championnat depuis le début de l’année. Le nouveau coach Vahid Halilhodzic tente de redresser l’équipe. Ses hommes ont concédé deux nuls consécutifs sans encaisser de but, face à Metz et Auxerre.

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Actuellement 17es et premiers relégables, les Jaune et Vert doivent impérativement l’emporter à la Beaujoire. L’enjeu est de taille car un calendrier chaud les attend : ils affronteront successivement le PSG, Rennes, l’OM et Lens pendant ce sprint final. Les nouvelles sont plus ou moins bonnes avant Brest.

Côté effectif, une absence est confirmée. Le défenseur central Tylel Tati purge son dernier match de suspension et manquera à l’appel. Malgré ce forfait, l’arrière-garde du FC Nantes reste sur deux clean sheets, une solidité retrouvée qu’il faudra confirmer.

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En attaque, l’espoir repose sur Abline. Le meilleur buteur du club (5 buts, 3 passes) doit désormais porter son équipe dans ce sprint final. Pour l’épauler, Halilhodzic pourrait reconduire le trio offensif complété par l’Espoir Tabibou et Ganago. À domicile, le bilan est alarmant avec seulement deux succès en quatorze réceptions. Un sursaut d’orgueil est attendu par tout un peuple pour arracher ce barrage tant espéré.