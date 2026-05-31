ASSE Mercato: Philippe Montanier dégote un trésor au RC Lens

Malgré la déception de l’élimination en barrage pour la montée en Ligue 1, l’ASSE prépare déjà le prochain mercato estival. Philippe Montanier serait ainsi tombé sous le charme d’un technicien du RC Lens.

Philippe Montanier réclame Guillaume Ravé

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Peu connu du grand public, le responsable de la performance du RC Lens est pourtant considéré comme l’un des meilleurs spécialistes français dans son domaine. Son travail a largement contribué aux excellents résultats obtenus ces dernières années par les Sang et Or. Avant de rejoindre le RCL, Guillaume Ravé avait déjà construit une solide réputation au fil de ses expériences.

Passé par Laval puis par Monaco, l’homme de 42 ans avait rejoint Toulouse en janvier 2020 et participé à la spectaculaire remontée du club haut-garonnais vers l’élite, avant de vivre le sacre historique en Coupe de France en 2023. Une période durant laquelle il a laissé un souvenir impérissable à Philippe Montanier.

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« Pas que dans cette épopée, déjà lors de la montée, son rôle était d’arriver à faire performer l’équipe de manière durable, pas juste sur deux ou trois coups. Il était toujours un peu à la bagarre avec nous, qui voulions faire travailler les joueurs. Lui devait leur éviter des blessures. Ce n’est pas un rôle simple, mais il le faisait à merveille », a récemment commenté l’entraîneur de l’ASSE dans les colonnes du journal L’Équipe à son sujet. Mais il faudra convaincre le club lensois de se séparer de Ravé, ce qui est loin d’être gagné.

Le RC Lens intransigeant pour Philippe Montanier

Malgré l’estime de Philippe Montanier à son ancien collaborateur, il sera difficile à l’AS Saint-Etienne de déloger Guillaume Ravé de Lens. Justement, cette saison les Verts ont connu de nombreux pépins physiques, ce qui a compliqué la gestion de l’effectif.

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Dans ce contexte, le profil d’un expert capable d’optimiser les performances tout en limitant les blessures aurait représenté un atout considérable. D’où l’intérêt pour Guillaume Ravé, qui correspond parfaitement aux besoins actuels de l’ASSE. Seulement, le RC Lens n’aurait absolument aucune intention de se séparer de l’un de ses hommes de l’ombre les plus précieux.

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En interne, son travail fait l’unanimité et son importance dans l’organisation sportive du club artois ne cesse de grandir. Convaincre la direction du Lens de laisser partir Guillaume Ravé ne serait pas du tout une mince affaire.