Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle le premier deal de l’été !

La direction du FC Nantes a scellé l’avenir d’une recrue hivernale. Frédéric Guilbert va rester à Nantes la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Kita scelle le sort de Frédéric Guilbert

Frédéric Guilbert a convaincu tout le monde. Le défenseur est devenu un élément essentiel des Canaris pendant ce sprint final. La famille Kita, propriétaire du club, envisage déjà de prolonger l’aventure avec lui, quel que soit l’avenir sportif de l’équipe.

Selon l’insider Emmanuel Merceron, le club n’exclut plus de conserver son latéral droit en cas de relégation. La situation comptable reste pourtant alarmante. Après deux matchs nuls décevants contre Metz et Auxerre, Nantes accuse toujours un retard de cinq points sur les Icaunais. Malgré cela, Guilbert va rester. Arrivé libre le 28 janvier dernier, le défenseur de 31 ans devrait voir son contrat prolongé de six mois.

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L’arrivée du nouveau coach, Vahid Halilhodzic lui fait du bien. Lancé d’abord par l’ex-entraîneur, Ahmed Kantari contre Angers, c’est sous les ordres de « Coach Vahid » qu’il a véritablement pris son envol. Ses deux titularisations consécutives à Metz et Auxerre ont été exemplaires.

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Guilbert apporte une sérénité défensive qui faisait cruellement défaut au vestiaire nantais. Son vécu du haut niveau compense largement ses mois d’absence. Dans une saison où les recrues ont rarement donné satisfaction, son profil fait figure d’exception. Garder un tel élément devient une priorité pour préparer la suite, que ce soit pour une opération sauvetage en Ligue 1 ou une reconstruction immédiate à l’échelon inférieur.