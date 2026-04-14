Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita met un cadre sur le marché  

Des géants de Ligue 1 se bousculent pour le buteur du FC Nantes, Matthis Abline. Le président nantais, Waldemar Kita se frottent les mains.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita prépare un gros transfert

Le FC Nantes sombre, mais son président compte bien renflouer les caisses du club. Alors que la relégation menace sérieusement la Beaujoire, Waldemar Kita prépare déjà une opération financière d’envergure. Les Canaris occupent la 17ème place en championnat. Malgré ce bilan sportif désastreux, la direction nantaise refuse de brader ses talents.

Le club se dirige vers la Ligue 2, mais ses actifs gardent une valeur marchande intacte aux yeux des dirigeants. Matthis Abline attise toutes les attentions. L’attaquant de 23 ans figure désormais en tête de liste chez les principaux clubs français. Si l’Olympique de Marseille l’observe depuis longtemps, deux nouveaux prétendants viennent de bousculer la donne : l’Olympique Lyonnais et le LOSC.

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Selon les révélations de Media Foot, ces deux clubs auraient accéléré leurs démarches. La position de Waldemar Kita reste inflexible. Peu importe la division où évoluera Nantes l’an prochain, le tarif est fixé à 20 millions d’euros. Les enchères pourraient même s’envoler jusqu’à 30 millions.

Comment justifier un tel prix pour un élément dont l’équipe s’écroule ? La réponse tient en deux mots : potentiel pur. Dans le naufrage collectif des Canaris, Abline fait figure de rare joueur en pleine forme. Nantes a déjà concédé 17 défaites cette saison. Pourtant, l’ancien Rennais conserve une cote très élevée sur le marché. Son profil de buteur séduit les recruteurs.

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Pour Waldemar Kita, cette concurrence entre l’OM, l’OL et Lille tombe à pic. Sous contrat jusqu’en 2028, Abline place son président en position de force. Le patron du FCN espère conclure ici l’une des ventes les plus lucratives de l’histoire du club. Ce pactole permettrait d’amortir le choc économique lié à une éventuelle descente. Reste à trouver l’acquéreur prêt à miser 20 millions sur ce jeune talent.