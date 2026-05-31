Mercato : Grégory Lorenzi déniche un roc albanais pour l’OM

En pleine reconstruction de son effectif, l’OM continue d’explorer plusieurs pistes défensives pour renforcer ses arrière-gardes. Selon des informations venues d’Europe du Sud, Grégory Lorenzi serait sur les traces d’un vétéran albanais.

Mercato : Berat Djimsiti plaît à l’OM

La suite après cette publicité

À la recherche de profils expérimentés pour renforcer sa défense la saison prochaine, l’OM aurait jeté son dévolu sur un joueur évoluant en Serie A. Selon plusieurs sources concordantes en provenance d’Albanie, Berat Djimsiti aurait clairement tapé dans l’œil de la direction sportive de l’Olympique de Marseille. Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif marseillais, serait déjà en négociations pour boucler rapidement la signature du joueur de 33 ans, en fin de contrat le 30 juin prochain avec l’Atalanta Bergame.

🚨EXCLUSIVE🚨



Atalanta 🇮🇹 centerback, Berat Djimsiti 🇦🇱, is entering the opening stage of negotiations to join Ligue 1 🇫🇷 side, Marseille.



According to sources, the 33 year-old is open to moving to France 🇫🇷 after 334 matches for “La Dea”. 📰



Marseille have reportedly been… pic.twitter.com/K08zhq0iJb — Markaj News (@MarkajTopNews) May 30, 2026

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Will Still fait le point pour un joueur sur le départ

« Le défenseur central de l’Atalanta Bergame, l’Albanais Berat Djimsiti, entame les premières négociations pour rejoindre l’Olympique de Marseille, club de Ligue 1. Selon certaines sources, le joueur de 33 ans serait ouvert à un départ pour la France après 334 matchs avec l’Atalanta. Marseille s’intéresserait au défenseur depuis plusieurs mois. Le contrat de Djimsiti avec le club bergamasque expire le mois prochain. L’Albanais a remporté l’UEFA Europa League en tant que capitaine en 2024 », rapporte le média albanais Markaj News. Un profil idéal pour l’OM.

Le profil que l’OM n’a pas

Data’Scout l’identifie clairement : l’OM ne possède pas de profil similaire à celui de Berat Djimsiti dans son effectif. L’international albanais apporterait un rôle de défenseur stoppeur unique dans la hiérarchie marseillaise. Le style de jeu de l’Atalanta partage des bases tactiques avec ce que Lorenzi veut construire à Marseille, ce qui facilite l’adaptation.

À voir

Mercato : Après Thomasson, le SRFC prépare un deal juteux !

Lisez aussi : Mercato RC Lens : L’Atalanta ne lâche pas Kevin Danso

À 33 ans, estimé à 1,5 million d’euros selon Transfermarkt et libre de tout contrat, Djimsiti représente exactement ce que Lorenzi cherche : de la qualité immédiate, de l’expérience européenne, sans investissement majeur. L’Olympique de Marseille joue la Ligue Europa la saison prochaine.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Accord conclu pour ce phénomène algérien ?

Mercato OM : Les futures recrues reçoivent un message fort

À voir

Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG abandonne Julian Alvarez

Avoir un capitaine d’Europa League dans sa défense centrale, ça ne se refuse pas. Pour rappel, un centile de 97 signifie que le joueur est meilleur que 97% des défenseurs centraux à son poste en championnat, par 90 minutes jouées.