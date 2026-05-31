La première réaction de Mbappé après le back to back du PSG

Quelques heures après le sacre du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal FC, la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a réagi au back to back de ses anciens coéquipiers.

PSG : Kylian Mbappé félicite Achraf Hakimi

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Ce samedi, à Budapest, en Hongrie, le Paris Saint-Germain a battu Arsenal FC (1-1, 4-3 tab) en finale de Ligue des Champions, décrochant son deuxième titre de rang dans la compétition. Parti rejoindre le Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a commenté ce dimanche une publication Instagram de son ami Achraf Hakimi.

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L’attaquant de 27 ans s’est contenté de réagir avec trois émojis en forme de coeur, sous la publication du latéral droit parisien, où l’international marocain s’affiche avec la Coupe aux grandes oreilles. Arrivé au Paris SG à l’été 2017, Kylian Mbappé avait lui échoué en finale de cette compétition européenne, avec ses coéquipiers, en 2020 face au Bayern Munich.

Après le premier sacre du PSG, Kylian Mbappé s’était montré publiquement fair-play vis-à-vis de son ancien club, assurant que « son histoire avec le PSG était terminée ». En marge d’un rassemblement de l’équipe de France en juin passé, Mbappé confiait même : « j’étais content. » Mais ce second sacre des Rouge et Bleu a donné l’occasion à la presse espagnole de tancer le numéro 10 des Merengues.

Mbappé prend cher après la victoire du PSG face à Arsenal

Le nouveau sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions fait beaucoup parler en Espagne par rapport à l’attaquant du Real Madrid. Tout en mettant en avant le travail de Luis Enrique, le journal Marca a notamment noté l’évolution du projet parisien depuis le départ Kylian Mbappé il y a deux ans.

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« Luis Enrique a marqué un tournant dans l’histoire du PSG. Alors que le départ de Mbappé semblait ternir l’éclat du club, son projet a commencé à briller de mille feux », souligne le média madrilène. Le média catalan Mundo Deportivo n’a pas hésité aussi à égratigner la star du club madrilène : « certains penseront sans doute que le Real Madrid a rendu un fier service au PSG en recrutant Mbappé, c’est ainsi que Luis Enrique a pu développer sa philosophie de jeu sans pression excessive. »

De son côté, AS a mis en lumière les progrès collectifs de la bande à Ousmane Dembélé, comme l’avait annoncé Luis Enrique au moment de la fin de l’histoire avec Mbappé. « Non seulement ils ont été meilleurs, mais ont été la meilleure équipe pendant deux saisons consécutives.

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Un miracle que peu avaient anticipé, mais que Luis Enrique avait vu venir. Luis Enrique a su transformer la perte d’un joueur du calibre de Mbappé en un atout plutôt qu’en un problème », a analysé le journal ibérique.