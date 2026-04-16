Mercato FC Nantes :  Le nom du successeur de Vahid Halilhodzic a fuité

Le FC Nantes se rapproche de la relégation. Les dirigeants du club ont trouvé le nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Tout s’accélère pour l’arrivée du nouveau coach

Le FC Nantes sombre, mais les Kita s’organisent. Face au naufrage d’une saison catastrophique, les dirigeants nantais préparent déjà certains coups en cas de descente en deuxième division. La direction des Canaris explore activement le marché pour trouver le successeur du coach Vahid Halilhodzic, alors que la relégation en Ligue 2 semble désormais inéluctable.

Certes, la mathématique laisse encore un infime espoir. Mais la réalité du terrain ne trompe personne. Le club se dirige tout droit vers la descente, privé cette fois du filet de sécurité des barrages. À force de frôler le danger ces dernières années, les Jaune et Vert finissent par tomber. Ils paient le prix fort des mauvais résultats depuis le début de cette campagne. À cinq points du barragiste auxerrois, l’heure n’est plus aux miracles, mais à la survie. Comment vivre en Ligue 2 la saison prochaine ?

À voir

‎Mercato OM : 150M€ ! Marseille va toucher le jackpot

Lire aussi : Crise au FC Nantes : Kita annonce sa décision !

La question du futur coach devient centrale. Un nom circule déjà au FC Nantes. Il s’agit de Nicolas Usaï. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants nantais suivent de très près l’ancien technicien de Châteauroux. Puisque Vahid Halilhodzic a déjà confirmé son départ en fin de saison, Waldemar Kita et son fils Franck Kita doivent vite agir.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle le premier deal de l’été !

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita met un cadre sur le marché

À voir

Mercato : Ça chauffe entre le PSG et Man City !

Si la relégation se confirme, le club nantais pourrait miser gros sur ce spécialiste de la deuxième division. Libre depuis son départ du Pau FC en janvier dernier, Nicolas Usaï possède une expérience solide. Durant deux ans et demi dans le Béarn, il a rempli ses objectifs de maintien. Ce CV suffira-t-il à satisfaire les exigences d’un club historique qui visera une remontée immédiate ?