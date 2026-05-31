Mercato PSG : C’est confirmé pour le successeur de Chevalier

Alors que l’avenir de Lucas Chevalier s’écrit déjà en pointillés, le PSG avancerait en coulisses sur les traces d’un nouveau gardien de but. Les choses pourraient s’accélérer dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Lucas Chevalier, un avenir incertain

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Après une fin de saison marquée par un nouveau sacre en Ligue des Champions, le PSG va pouvoir lancer les grandes manœuvres concernant le mercato d’été. Sans surprise, plusieurs remplaçants, comme Lucas Hernandez, Kang-In Lee, Bradley Barcola ou encore Gonçalo Ramos, pourraient quitter le navire.

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Et ce dimanche, le journal L’Équipe révèle que la situation de Lucas Chevalier serait également à surveiller avec attention. Recruté en août passé pour 55 millions d’euros, bonus compris, l’ancien gardien du LOSC n’est pas parvenu à faire oublier Gianluigi Donnarumma et a vu Matvey Safonov lui voler la vedette.

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Logiquement, le portier français de 24 ans n’a pas l’intention de passer une seconde année dans le rôle d’une doublure lors de la saison 2026-2027, Lucas Chevalier pourrait être intéressé par un départ cet été. Le natif de Calais devrait donc faire un point sur sa situation avec la direction du PSG dans les prochains jours. De leur côté, Luis Campos et Luis Enrique préparent déjà l’avenir sans l’ex-Lillois.

Diogo Costa à la place de Lucas Chevalier ?

Une surprise en perspective dans le mercato d’été du Paris Saint-Germain ? D’après les informations relayées ce dimanche par L’Équipe, Lucas Chevalier, désormais numéro 2 derrière Matvey Safonov, pourrait quitter le club été. Dans l’optique de sa succession, Lucas Campos serait intéressé par le portier du FC Porto, Diogo Costa.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030 avec les Dragons, l’international portugais dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain sera-t-il prêt à miser une telle somme sur le gardien de 26 ans ? Affaire à suivre…