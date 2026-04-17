ASSE :Avant Bastia, Montanier passe un important mot d’ordre

Présents en conférence de presse avant SC Bastia – ASSE, Philippe Montanier et Abdoulaye Kanté ont livré une consigne ferme au sujet du choc contre le leader, Troyes.

L’ASSE va faire « ce qu’il faut pour gagner le match » à Bastia

L’ASSE affronte le SC Bastia, lors de la 31e journée, samedi (20h) au stade Armand-Cesari. Philippe Montanier redoute un match-piège contre la lanterne rouge de la Ligue 2. Jouant sa survie en Ligue 2, le club corse est présenté par l’entraîneur des Verts comme « un adversaire qui va vendre très chèrement sa peau ». Selon le coach, l’AS Saint-Etienne a à cœur de « faire ce qu’il faut pour gagner ce match ».

Son équipe doit prendre les trois points de la victoire, afin de consolider sa place de dauphin de l’ES Troyes. Justement, parlant du leader du championnat, c’est le prochain adversaire des Stéphanois. C’est le choc de la 32e journée, dont l’enjeu est la première place.

Saint-Etienne doit rester concentrée sur Bastia, rien que sur Bastia, selon Montanier et Kanté

Cependant, il n’est pas question pour l’ASSE de penser à la confrontation directe avec l’ESTAC, avant la rencontre avec le SC Bastia. Philippe Montanier l’a souligné en conférence de presse d’avant-match. « On est concentré sur Bastia. Troyes on verra après, seulement après Bastia », a-t-il déclaré. Il a même insisté via une consigne ferme :

« C’est le danger de parler de Troyes, c’est ce que je dis depuis le début de semaine. Forcément, il y a beaucoup de spéculations autour de ce match, avec les résultats du week-end. Pour nous, l’ES Troyes, ça ne change rien à notre problème. Aujourd’hui, notre problème, c’est Bastia. Il faut qu’on soit concentré sur ça. Il ne faut spéculer sur rien, qu’on ne se disperse pas. On doit battre Bastia ».

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Même son de cloche avec Abdoulaye Kanté. « Je ne pense qu’à Bastia, qui est notre adversaire dans deux jours. […]. Troyes arrivera après Bastia. On aura le temps de s’y préparer ». Pour rappel, Troyes compte seulement un point d’avance sur l’AS Saint-Etienne, à 4 journées de la fin du championnat.