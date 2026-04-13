ASSE : Troyes chute à Rodez, Sainté se frotte les mains

Une bonne nouvelle est tombée pour l’ASSE, dans la course vers la montée directe en Ligue 1. L’ES Troyes AC, le leader, a été battu par Rodez et reste à portée de son dauphin stéphanois.

Renversée par Rodez, l’ESTAC reste à un point de l’ASSE

Le scénario rêvé de l’ASSE pour son concurrent l’ES Troyes AC s’est réalisé. Le leader s’est incliné contre Rodez AF au stade Paul-Lignon, en clôture de la 30e journée de Ligue 1, ce lundi. Ayant mené dès l’entame du match (0-1, 3e minute), l’équipe de Troyes a été renversée en deuxième période. Les Ruthénois ont obtenu l’égalisation en début de deuxième période (1-1, 54e), avant de prendre l’avantage (2-1, 72e).

L’équipe de Stéphane Dumont reste donc à un petit point de celle de Philippe Montanier. Cette défaite est un nouveau coup d’arrêt pour l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, qui avait été accroché par le Montpellier HSC (2-2), au stade de la Mosson, lors de la journée précédente.

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L’AS Saint-Etienne peut donc déjà se frotter les mains, à l’idée de pouvoir s’installer sur le podium dès le week-end prochain ou lors de la confrontation directe avec l’ESTAC, le 25 avril au stade Geoffroy-Guichard. Quant à Rodez, il recolle au 5e, le Stade de Reims, à quatre journées de la fin de la saison régulière.