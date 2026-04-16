ASSE : Que de bonnes nouvelles pour Montanier avant Bastia

Les nouvelles sont très bonnes pour l’ASSE, à deux jours de son match contre le SC Bastia. Presque tous les joueurs de l’effectif de Philippe Montanier sont sur le pont.

SC Bastia – ASSE : Enjeu capital pour les adversaires

L’ASSE sera en déplacement en Corse pour affronter le SC Bastia, samedi (20h), lors de la 31e journée de Ligue 2. L’enjeu de cette rencontre est capital pour les adversaires. Les Stéphanois ont besoin de gagner pour conforter leur deuxième place au classement, synonyme de montée directe en Ligue 1.

Quant aux Bastiais, ils sont derniers au classement et luttent pour se maintenir en Ligue 2. Ils ont besoin de prendre le maximum de points lors des quatre derniers matchs du championnat, à commencer par celui contre les Verts, pour espérer éviter la relégation en National.

Saint-Etienne : Montanier à Bastia avec une équipe étoffée

Philippe Montanier est heureux de pouvoir compter sur un effectif étoffé, contre l’équipe de Reginald Ray. Il a récupéré des joueurs qui étaient en reprise, notamment Maxime Bernauer et Joao Ferreira, mais aussi ceux qui ont eu des alertes lors du dernier match contre l’USL Dunkerque, la semaine dernière.

« On a ménagé Augustine Boakye, qui a repris progressivement. Ça va bien également pour Gautier Larsonneur après sa petite alerte. Tous les voyants sont au vert, avec un groupe étoffé. L’abondance de biens ne nuit pas, même si les choix sont difficiles », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse d’avant-match.

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Évidemment, le retour des blessés stéphanois est une excellente nouvelle pour Philippe Montanier. Il a besoin de tous ses joueurs, ceux qui sont sur le terrain comme sur le banc de touche, afin de mieux rivaliser avec ses concurrents dans le sprint final de la saison. Il faut cependant noter que Florian Tardieu manque encore à l’appel. Sa reprise se passe bien, mais il n’est pas encore apte pour rejouer.