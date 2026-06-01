Mercato OL : Les premiers échos des transferts à Lyon

Parti en vacances, l’entraîneur de l’OL n’a pas totalement coupé avec le club. Il reste connecté en raison du mercato estival.

OL : Fonseca reste en ligne avec Louis-Jean pour le mercato

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L’OL va reprendre les entraînements le 29 juin, pour préparer la nouvelle saison. Paulo Fonseca et son équipe démarrent la préparation estivale un peu plus tôt, en prévision des préliminaires de la Ligue des champions, fixés au 4 ou 5 août.

Les Gones et leur entraîneur sont donc en vacances. Néanmoins, le technicien portugais reste en contact avec la direction sportive, notamment Matthieu Louis-Jean (Directeur technique). Il reste très attentif au mercato d’été et s’y implique, comme il l’a confié au média A Bola.

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« Il est presque impossible de déconnecter totalement », a indiqué Fonseca. Certaines choses doivent être traitées. Le marché des transferts, par exemple… Aujourd’hui encore, après cette interview, j’ai une réunion avec la cellule de recrutement concernant le choix de joueurs et la construction du prochain effectif ».

Boudache arrive, trois autres recrues attendues

La première recrue de l’Olympique Lyonnais devrait être Kaïl Boudache. La pépite en provenance de l’OGC Nice va signer son premier contrat professionnel à Lyon cette semaine, comme annoncé par L’Équipe.

Selon les premières rumeurs du pré-mercato, le club rhodanien espère recruter un défenseur central, un milieu défensif et un avant-centre. Pour rappel, le marché estival sera ouvert officiellement, le 15 juin 2026.

Mercato : Un important transfert dans les tuyaux à Lyon

Pour honorer les engagements pris devant la Direction nationale du Contrôle de gestion (DNCG) et l’UEFA, Michele Kang doit réaliser des ventes. Un gros transfert est donc dans les tuyaux à l’OL, afin de faire des entrées de liquidités. Les joueurs les mieux valorisés sur le marché sont donc potentiellement en instance de transfert.

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Et la liste est longue : Malick Fofana (30 M€), Tyler Morton (25 M€) Pavel Sulc (20 M€), Moussa Niakhaté (18 M€), Noah Nartey (15 M€), Corentin Tolisso (12 M€), Tanner Tessmann (10 M€) ou encore Afonso Moreira (10 M€). Un ou deux de ces joueurs devraient faire l’objet d’un transfert, mais en cas d’offres intéressantes.