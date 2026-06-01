Mercato ASSE : La porte s’ouvre pour 3 cadres du club

Les changements annoncés à l’ASSE, par le président Ivan Gazidis, concernent-ils Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem ?

ASSE : Gazidis annonce un grand ménage à Saint-Etienne

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Un grand ménage est annoncé à l’ASSE. Outre Florian Tardieu, Dennis Appiah et Brice Maubleu, qui sont en fin de contrat, plusieurs joueurs sont sur le départ. L’encadrement technique devrait aussi être renouvelé, car le contrat de Philippe Montanier a expiré avec la fin de la saison.

« On doit maintenant penser à quelle va être la prochaine étape […]. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer », a annoncé Ivan Gazidis.

ASSE : Perrin, Soucasse et Rustem bientôt virés par KSV ?

Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le grand ménage annoncé par le président de l’AS Saint-Etienne concerne le directeur Sportif, le directeur exécutif et le directeur général adjoint.

« À Sainté, l’actionnaire réfléchit à l’idée de débarquer de nombreuses personnes… Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem. L’actionnaire ne s’interdit plus rien et en a ras le bol de cet amateurisme ! », a indiqué l’Insider sur son compte X.

À Sainté, l’actionnaire réfléchit à l’idée de débarquer de nombreuses personnes… Perrin, Soucasse, Rustem.



L’actionnaire s’interdit plus rien & en a ras le bol de cet amateurisme ! #ASSE https://t.co/4cGX4YOka2 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 31, 2026

Pour rappel, Kilmer Sports Ventures (KSV) avait gardé le triumvirat dans l’organigramme du club ligérien, après le rachat en juin 2024. Cependant, leur départ semble imminent. Le groupe canadien devrait prendre totalement le contrôle de la Direction, si l’on se fie aux informations qui circulent à l’ASSE depuis l’échec de la montée en Ligue 1.

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Ivan Gazidis a justement annoncé la couleur. « Nous devons prendre nos responsabilités après cet échec. […]. Nous devons faire mieux. Et nous ferons mieux », a-t-il lâché.