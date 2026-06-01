LDC : Laurent Nunez rouge de colère après le sacre du PSG !

Si la victoire du PSG face à Arsenal a marqué un moment légendaire sur le terrain, les scènes en dehors des stades étaient bien plus inquiétantes. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a fermement condamné ces agissements.

PSG : Des policiers pris pour cible lors de violents affrontements

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L’ampleur des troubles a fait plusieurs blessés parmi les forces de l’ordre. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a fermement condamné ces agissements, révélant que sept policiers avaient été blessés au cours de la nuit. Il a qualifié ces troubles d’« absolument inacceptables », la police ayant été contrainte d’utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser des groupes de supporters rassemblés dans le centre-ville.

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Les violences ne se sont pas limitées à l’après-match. Des affrontements avaient déjà commencé plus tôt dans la journée au Parc des Princes, où les supporters du PSG s’étaient rassemblés pour suivre la finale sur écrans géants. Selon les rapports de police, les dégâts comprennent six véhicules, deux commerces et un abribus, soulignant le caractère destructeur des événements de la nuit.

Le parquet de Paris annonce 277 gardes à vue, 1 mort et 1 pronostic vital engagé

195 majeurs et 82 mineurs sont concernés. Les infractions reprochées sont toujours selon le parquet de Paris : très majoritairement des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique, puis des Atteintes aux biens (vol, dégradation) et autres troubles à l’ordre public (port d’arme illégal), et des Groupements en vue de commettre des infractions, et attroupements après sommation de dispersion ou avec port d’arme.

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Par ailleurs, le parquet de Paris annonce un décès dans un accident de motocross sur le boulevard périphérique, et un jeune homme de 17 ans dont le pronostic vital est engagé après que des passants aient signalé une tentative d’homicide volontaire par quatre individus. Après la victoire du Paris Saint-Germain, Laurent Nunez a évoqué « 780 interpellations, dont 480 à Paris » et 57 forces de l’ordre blessées.

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« Bien avant le début du match, déjà, des affrontements tests ont eu lieu pour voir comment était organisé le dispositif policier, notamment sur la capitale et aux abords du Parc des Princes, où les vrais supporters étaient, eux, en train de vivre le match », remarque ce dimanche sur RMC Fabien Bogais, porte-parole du syndicat Alliance 75, qui déplore une « fête gâchée. »