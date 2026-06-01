Mercato : Ibrahima Konaté fait un clin d’oeil public au PSG

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après l’annonce de son départ de Liverpool, Ibrahima Konaté a lancé un message totalement inattendu en direction du PSG, l’un de ses prétendants les plus assidus. Explications.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté félicite « son frère » Willian Pacho

La suite après cette publicité

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ibrahima Konaté n’a pas trouvé d’accord pour prolonger et quittera donc les rangs de Liverpool au terme de son bail. Malgré des discussions bien entamées pour son renouvellement, le défenseur central ne restera pas à Anfield.

Le suspense est terminé et les Reds n’ont pas voulu que cela s’éternise. Ce dimanche, le club anglais a annoncé que l’international français allait partir cet été. Le club de la Mersey a tout de même réitéré ses remerciements à Konaté pour son apport depuis son arrivée en 2021 en provenance du RB Leipzig.

À voir

LDC : Laurent Nunez rouge de colère après le sacre du PSG !

Lisez aussi : PSG Mercato: Ibrahima Konaté annonce son départ de Liverpool

« Le Liverpool FC confirme le départ d’Ibrahima Konaté à l’expiration de son contrat cet été. Konaté partira avec toute notre gratitude et notre reconnaissance pour sa contribution, et l’ensemble du club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », écrit Liverpool sur son site officiel.

À la recherche d’un nouveau club pour rebondir la saison prochaine, le natif de Paris figure sur les tablettes des dirigeants du PSG. Et sa dernière activité sur les réseaux sociaux enflamme déjà la toile. En effet, Konaté a lui-même relancé les rumeurs le liant à Paris en adressant un inattendu message de félicitations à Willian Pacho sur Instagram, après son sacre en Ligue des Champions face à Arsenal. « Hermano » ( « frère »), a notamment posté Ibrahima Konaté en commentaire d’une publication de l’international équatorien du PSG consacrée à son back to back en Champions League.

À voir

Dégraissage à l’OM : Le verdict tombe pour Igor Paixao !

Ce clin d’oeil est d’autant plus surprenant que les deux joueurs n’ont jamais évolué dans la même équipe et n’ont pas les mêmes agents. Ibrahima Konaté lance-t-il un appel du pied subtil à la direction du PSG ? En tout cas, le compatriote de Kylian Mbappé ne manque pas d’alternatives pour la suite de sa carrière.

Concurrence épique pour Ibrahima Konaté

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, Ibrahima Konaté se retrouve donc à 27 ans sur le marché des joueurs libres et ne manquerait pas de sollicitations. Associé au Real Madrid, à Chelsea ou encore au Bayern Munich, l’ancien partenaire de Mohamed Salah a aussi souvent été lié au Paris Saint-Germain et à un retour dans sa ville natale.

Lisez aussi : Mercato : Ibrahima Konaté au Paris SG ? Deux indices tombent

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, des clubs saoudiens auraient déjà fait parvenir des offres folles au défenseur français. À l’automne dernier, le Real Madrid avait tenté une approche pour Konaté, mais les discussions n’auraient pas encore repris à l’heure actuelle. Selon Foot Mercato ce dimanche, Al-Ittihad s’est penché sur sa situation.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Incroyable revirement pour Ibrahima Konaté !

À voir

Mercato ASSE : La porte s’ouvre pour 3 cadres du club

Ibrahima Konaté libre le 30 juin : le PSG en embuscade, l’OL et l’OM rêvent du coup du siècle

Mais le club de Djeddah sait qu’il part de loin après une saison décevante, terminée à la 5e place du championnat saoudien, et marquée par une grande instabilité en interne. La volonté de Konaté, quant à elle, n’est pas encore connue.