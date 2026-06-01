Coup de théâtre à l’OM : Un départ inattendu en défense

La nouvelle de l’OM s’apprête à entamer une vaste opération de dégraissage. Plusieurs départs sont déjà prévus en interne. Et l’un d’entre eux devrait en surprendre plus d’un.

Mercato OM : Grégory Lorenzi entame le dégraissage

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Une révolution se préparer à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, sous l’impulsion de son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, le club phocéen devra impérativement dégraisser son effectif. L’objectif est de soulager un peu les finances qui sont dans le rouge. L’OM étant confronté à un déficit record de plus de 105 millions d’euros.

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Cela nécessite plusieurs ventes afin d’éviter de lourdes sanctions. Plusieurs joueurs seront ainsi invités à s’en aller lors dès l’ouverture officielle du mercato. Et si le cas de Mason Greenwood alimente les spéculations, un autre dossier brûlant se dessine en défense. Il est question de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est arrivé l’été dernier à l’OM contre un montant estimé à 23 millions d’euros.

La porte de sortie indiquée à Nayef Aguerd

L’ancien cadre de West Ham n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui. Nayef Aguerd, freiné par des pépins physiques récurrents, n’a disputé que 22 matchs avec l’OM. Son bilan laisse un goût amer aux décideurs marseillais. Ceux seraient prêt à se séparer de lui à condition de recevoir une offre satisfaisante, indique La Provence.

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Nayef Aguerd est actuellement évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Son contrat expire en juin 2030. Son départ permettrait à l’OM de se séparer d’un salaire important tout en récupérant une partie de son investissement. Sa situation commence à trouver écho au Moyen-Orient, où un club saoudien pourrait rapidement se manifester.