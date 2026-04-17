Mercato ASSE : Cette recrue déjà assurée pour cet été ?

‎À l’ASSE, certains discours valent parfois plus qu’un communiqué officiel. En affichant publiquement son envie de poursuivre l’aventure à Saint-Etienne, Abdoulaye Kanté a envoyé un message clair à la direction des Verts, à l’heure où l’avenir du milieu ivoirien devient un dossier chaud du mercato.

‎Mercato ASSE : Abdoulaye Kanté tranche pour son avenir

‎Dans le tumulte habituel des fins de saison, la sortie d’Abdoulaye Kanté n’a rien d’anodin. Prêté par Middlesbrough avec option d’achat, le milieu de terrain s’est montré particulièrement clair en conférence de presse : « Oui, bien sûr », a-t-il lancé avec le sourire lorsqu’il a été interrogé sur une possible prolongation au-delà de son prêt.

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‎Cette déclaration, brève mais lourde de sens, ressemble à une véritable balle glissée dans le camp des dirigeants stéphanois. Dans le football moderne, les mots sont souvent calculés ; ici, le message est assez clair : le joueur veut rester.

‎Saint-Étienne face à une décision stratégique

‎Depuis son arrivée dans le Forez, Kanté a retrouvé une dynamique positive, tant dans le jeu que dans son intégration au vestiaire. Lui-même l’a reconnu : « Je suis très heureux, très heureux et je suis bien entouré », avant de saluer « un bon staff » et des supporters « vraiment impressionnants ».

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‎Pour l’AS Saint-Etienne, ce dossier dépasse le simple cadre émotionnel. Lever l’option d’achat signifierait sécuriser un profil déjà adapté à l’identité du club, capable d’accompagner le projet en cas de montée en Ligue 1. C’est là tout l’enjeu : transformer un prêt réussi en investissement durable.

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En prenant publiquement position, Kanté met aussi une forme de pression positive sur le club. À Saint-Étienne, où l’adhésion au maillot compte autant que le talent, ce type de déclaration pèse souvent lourd. Les Verts ont désormais toutes les cartes en main.