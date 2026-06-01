Dégraissage à l’OM : Le verdict tombe pour Igor Paixao !

En cette période de mercato, les départs seront aussi nombreux que nécessaires à l’OM. Igor Paixao était même pressenti pour rejoindre la Premier League. Mais l’attaquant brésilien a tranché pour la suite de sa carrière.

Mercato OM : Igor Paixao fait le choix de la continuité

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Ce n’est un secret pour personne. La santé financière de l’Olympique de Marseille est loin d’être optimale. Le dernier rapport de la DNCG le confirme, le club phocéen enregistre un déficit abyssal de 105 millions d’euros. Des ventes seront donc nécessaires pour éponger ces dettes.

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Plusieurs joueurs se rapprochent de ce fait vers la sortie. Mason Greenwood, Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi ou encore Geoffrey Kondogbia sont concernés. Igor Paixao figurait lui aussi sur cette liste de partants. Surtout que Liverpool était un temps sur ses traces. Un montant de plus de 60 millions d’euros était évoqué pour son transfert.

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Sauf qu’Igor Paixao ne l’entend de cette oreille. Selon les informations rapportées par le quotidien La Provence, le verdict est tombé. L’ancien crack de Feyenoord a l’intention de rester à l’OM où il inscrit 12 buts cette saison. L’ailier polyvalent ne songe pas à un départ. Même si direction cherche activement à réduire sa masse salariale au terme d’un exercice décevant.