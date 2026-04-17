ASSE : Avant Bastia, une première grosse menace pour Sainté

L’ASSE est confrontée à une première menace, ce vendredi, avant d’affronter le SC Bastia, samedi. Elle peut se faire rejoindre, dans la course à la montée directe.

L’ASSE redoute le déplacement à Bastia

L’ASSE se déplace à Bastia, samedi (20h), à l’occasion de la 31e journée de Ligue 2. Ce match entre le deuxième et le dernier du championnat est certes déséquilibré sur le papier, mais les Stéphanois se méfient des Bastiais.

Selon Philippe Montanier, l’enjeu du match sera certainement une source de motivation supplémentaire pour le Sporting Club. « Bastia est un terrain difficile et une équipe qui a besoin de points, car la place de barragiste est accessible. […]. On ne joue pas le dernier du classement, mais un adversaire qui va vendre très chèrement sa peau. Ce ne sera pas un match facile », a-t-il prévenu.

Le Mans FC peut recoller à l’AS Saint-Etienne !

Avant ce rendez-vous capital en Corse, l’AS Saint-Etienne retient son souffle. Elle peut être rejoint par Le Mans FC, qui est à seulement 3 longueurs. Les Manceaux (3es) affrontent Clermont Foot (14e), en ouverture de la journée, ce vendredi (20h). En cas de victoire, ils recolleront aux Stéphanois, provisoirement. Ce qui leur mettrait un coup de pression supplémentaire avant leur confrontation avec le Bastia, au stade Armand-Cesari.

L’entraîneur de l’ASSE redoute naturellement ce scénario, surtout que son équipe reste sur deux matchs nuls à l’extérieur, précisément à Grenoble (0-0), puis à Nancy (1-1). « On est conscients qu’il faut absolument prendre ces trois points, car la cadence devant est assez élevée. J’espère que nos deux derniers déplacements nous serviront […] pour gagner ce match », a-t-il souligné.

ESTAC, ASSE et Le Mans : Un podium resserré

Parlant de cadence soutenue, Troyes (58 points), Saint-Etienne (57 points) et Le Mans (54 points) se tiennent évidemment en seulement 4 points d’écart, avant le coup d’envoi de la 31e journée de Ligue 2. Aucune de ces équipes n’est encore assurée, mathématiquement, de finir sur le podium, à 4 journées de la fin de la saison régulière.

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Philippe Montanier et son équipe croisent donc les doigts pour un faux pas du Mans FC. Eux qui ont profité de deux faux pas successifs de l’ESTAC : le nul à Montpellier (2-2) et la défaite à Rodez (2-1), pour se rapprocher du leader.