Mercato PSG : L’Atletico détruit les rumeurs sur Alvarez

Julián Alvarez est l’une des grandes priorités du mercato du PSG. Mais du côté de Madrid, l’ambiance est loin des spéculations enthousiastes. Face aux rumeurs insistantes envoyant l’attaquant argentin au Paris SG ou au FC Barcelone, l’Atlético de Madrid a décidé de hausser le ton avec une réponse ferme qui pourrait rebattre les cartes du dossier.

Mercato PSG : L’Atletico sort les griffes, Julián Alvarez n’est pas à vendre

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Julián Alvarez circule avec insistance dans les couloirs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. En Espagne, certaines indiscrétions évoquaient même une préférence du champion du monde argentin pour la Catalogne, de quoi alimenter un feuilleton déjà bien installé. ‎Mais à l’Atlético de Madrid, la patience semble avoir atteint ses limites.

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Dans des déclarations relayées par le quotidien AS, des sources du club madrilène ont sèchement recadré les spéculations : « Julián Alvarez n’est pas à vendre. Nous en avons assez de mois et de mois de mensonges, de demi-vérités ou d’histoires complètement inventées, comme les allégations concernant l’achat de maisons à Barcelone ». Une sortie médiatique rare qui traduit une irritation devenue difficile à cacher.

‎Le Paris SG prévenu, Barcelone visé

‎Le plus surprenant dans cette prise de parole reste le ton employé par les Colchoneros. Sans détour, le club espagnol a semblé pointer directement certaines manœuvres extérieures, avec une phrase particulièrement mordante : « C’est l’attitude d’un petit club. Le club n’a reçu aucune offre pour le joueur, et il n’y a eu aucune réunion », dénonce-t-on.

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‎L’Atlético a également tenu à protéger son joueur, refusant qu’il soit placé au cœur d’une polémique qu’il ne maîtrise pas. « Le comportement de Julián a été irréprochable, et il s’agit d’un problème externe sans rapport avec lui », ont insisté les dirigeants madrilènes.

‎Une porte vraiment fermée pour un départ d’Alvarez ?

‎Dans le football moderne, un refus catégorique ne signifie pas toujours une fin de dossier. Si le PSG suit attentivement la situation, le FC Barcelone serait prêt, selon El Chiringuito, à formuler une proposition estimée à 100 millions d’euros, tandis qu’El Desmarque évoque un montant pouvant grimper jusqu’à 150 millions avec bonus.

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‎La réalité du dossier reste toutefois simple à ce jour : l’Atlético de Madrid affirme publiquement que Julián Alvarez n’est pas à vendre. Un message fort qui ressemble autant à une protection sportive qu’à une manière de faire grimper la pression autour de l’un des attaquants les plus convoités du marché.