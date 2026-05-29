Urgent OM : Une terrible menace se confirme pour le mercato

‎L’OM s’apprête à faire face peut-être à un mercato d’austérité. Alors que le club espère aborder sereinement son été, une menace financière se précise en coulisses et pourrait sérieusement compliquer les ambitions marseillaises lors des prochaines semaines.

‎Mercato OM : La DNCG surveille Marseille de très près

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‎Dans les bureaux marseillais, l’heure n’est plus aux grandes promesses mais aux calculs comptables. Derrière les ambitions sportives affichées, la réalité économique s’impose avec fermeté. Selon plusieurs informations concordantes, l’Olympique de Marseille doit impérativement alléger ses finances avant la fin du mois de juin afin d’éviter des restrictions importantes.

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‎Le journaliste Florent Germain, intervenant dans le Super Moscato Show, a dressé un constat préoccupant : l’OM devrait récupérer entre 50 et 60 millions d’euros grâce à des ventes afin de réduire un déficit estimé autour des 100 millions d’euros. « Il y a une vraie menace de la DNCG. Ça peut être un encadrement de la masse salariale au minimum, voire une interdiction de recrutement, donc Marseille joue gros », a-t-il averti.

‎Un délai accordé, mais le compte à rebours continue

‎Conscient de la tension du dossier, Marseille aurait obtenu un report de son audition devant la DNCG. Une décision loin d’être anodine. L’objectif est simple : gagner un peu de temps pour concrétiser des départs et présenter un dossier financièrement plus rassurant. ‎D’après les informations relayées par L’Équipe, ce choix a été validé afin d’éviter une sanction immédiate et un éventuel appel.

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C’est un scénario toujours délicat pour un club qui cherche de la stabilité. En interne, une voix a résumé la logique du moment. « Ce ne sera pas simple en période de Coupe de monde, mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre une sanction, de faire appel et de revenir pour une seconde audition », explique-t-on. Un aveu discret, mais révélateur de l’inquiétude qui entoure le dossier.

‎Greenwood, la vente qui peut tout changer

‎Dans ce contexte fragile, un nom revient avec insistance : Mason Greenwood. Auteur d’une saison convaincante, l’attaquant anglais représente aujourd’hui un actif majeur pour Marseille. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Rome surveille attentivement le dossier et l’intérêt serait partagé.

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‎L’OM espérerait récupérer environ 55 millions d’euros grâce à cette opération. Mais un détail réduit considérablement l’enthousiasme comptable : 40 % du montant du transfert reviendrait à Manchester United. Voilà tout le paradoxe marseillais. Même une vente importante pourrait ne pas suffire à écarter totalement la menace.