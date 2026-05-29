Mercato ASSE : Un bail de 3 ans, Bardeli va signer mais…

L’ASSE avait identifié Enzo Bardeli comme un renfort important de son effectif pour la saison prochaine. Alors que KSV espérait convaincre le milieu offensif de rejoindre le Forez, le joueur de Dunkerque se rapproche désormais d’un engagement de trois saisons… loin de Geoffroy-Guichard.

‎Mercato ASSE : Saint Étienne doublé au dernier moment pour Bardeli

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‎À force d’attendre des certitudes sportives, certains clubs voient leurs ambitions leur filer entre les doigts. L’ASSE en ferait aujourd’hui l’amère expérience avec Enzo Bardeli. Depuis plusieurs semaines, le nom du milieu offensif figurait pourtant tout en haut des priorités stéphanoises en vue du mercato estival.

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‎Libre après son aventure convaincante à Dunkerque, le joueur de 25 ans cochait plusieurs cases recherchées par les dirigeants : volume de jeu, créativité et efficacité dans les trente derniers mètres. Saint-Étienne avait même transmis une offre concrète au joueur formé à Lille. Mais selon les informations révélées par la Cadena SER, la tendance a brutalement changé.

‎Luis Castro a pesé très lourd dans le dossier

‎Le technicien portugais Luis Castro n’a visiblement pas oublié celui qu’il connaît parfaitement. Désormais sur le banc de Levante, l’ancien entraîneur de Dunkerque aurait fait d’Enzo Bardeli une priorité absolue afin de densifier son animation offensive. ‎Le milieu français serait ainsi proche de parapher un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2029, avec le club espagnol.

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Toujours selon la Cadena SER, un accord préliminaire serait attendu dans les prochaines heures, sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Un détail administratif qui ressemble davantage à une formalité qu’à un obstacle.

Saint-Etienne victime de son contexte sportif

‎Dans ce dossier, le timing est révélateur. L’incertitude qui entoure encore l’avenir sportif des Verts a probablement pesé dans la balance. Difficile de séduire un joueur convoité lorsque l’environnement du club demeure suspendu à des échéances capitales. ‎De son côté, Levante avance avec un argument simple mais puissant : la stabilité.

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Luis Castro y a redonné un cap sportif convaincant après une seconde partie de saison remarquable. Pour Bardeli, auteur de 18 buts et 16 passes décisives avec Dunkerque, retrouver un entraîneur qui maîtrise parfaitement ses qualités ressemble à un choix réfléchi plutôt qu’à un pari. Pour Saint-Étienne, ce revers agit surtout comme un avertissement : sur le marché des transferts, attendre coûte parfois plus cher qu’un chèque signé trop vite.