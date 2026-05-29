Mercato OL : La porte s’ouvre pour Tessmann, son prix fixé

Passé tout près d’un transfert de l’OL, pendant le mercato d’hiver, Tanner Tessmann reste sur le marché cet été. Son prix serait déjà fixé aux clubs qui le sollicitent.

OL Mercato : Tanner Tessmann agite le marché, 5 clubs le visent

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Pour faire face à sa situation financière très critique, l’OL a tenté de transférer Tanner Tessmann, en janvier dernier. N’ayant pas été convaincu par les offres reçues, le club rhodanien a gardé le milieu défensif dans son équipe jusqu’à la fin de la saison. Néanmoins, il reste toujours sur le marché des transferts où il a la cote.

Trois clubs en Premier League : Everton, Leeds United et Brentford sont intéressés par son profil. La Lazio Rome en Italie et Fribourg SC en Bundesliga allemande lorgnent aussi l’International américain (14 sélections). Et selon les informations du journaliste Pablo Oliveira, il est désormais sur les tablettes de l’Ajax Amsterdam en Eredivisie.

Lyon exige entre 20 et 25 M€ pour l’Américain

Fort de l’intérêt suscité par Tanner Tessmann, l’Olympique Lyonnais a répondu à ses nombreux courtisans. Et le message du club rhodanien est fort. Il n’a pas l’intention de le brader. Le confrère brésilien croit savoir que la direction de Lyon est prête à exiger une indemnité de transfert entre 20 et 25 millions d’euros pour le numéro 6 de son équipe.

Há forte interesse em Tanner Tessmann, volante de 24 anos do #OlympiqueLyonnais. O jogador vem sendo ligado a #LeedsUnited e #Brentford, enquanto #Everton, #Freiburg e #Ajax também monitoram a situação.



O #Lyon pede entre €20 milhões e €25 milhões para liberar o atleta. pic.twitter.com/6MsFRSfyCM — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) May 27, 2026

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Recruté à Venezia en Italie à 6 millions d’euros, en août 2024, il est évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Sélection pour la coupe du monde 2026 dans son pays natal, Tanner Tessmann pourrait voir sa valeur marchande grimper s’il fait une bonne campagne avec la Team USA.