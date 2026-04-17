ASSE : Le Mans recolle à Saint-Etienne, la pression monte

Le Mans FC a remporté son match contre Clermont Foot (1-0), en ouverture de la 31e journée de Ligue 2 et recolle à l’ASSE, à la deuxième place.

ASSE : Le Mans FC Mans bat Clermont et rejoint Saint-Etienne

Le scénario redouté par l’ASSE s’est produit ! Le Mans FC a remporté son match contre Clermont Foot, grâce à l’unique but inscrit par Dame Gueye (57e). Fort de cette précieuse victoire, les Manceaux reviennent provisoirement à hauteur des Stéphanois.

Les deux équipes totalisent désormais 57 points, mais les Verts restent deuxièmes grâce à leur différence de buts (+22). L’équipe de Patrick Videira met ainsi un coup de pression sur celle de Philippe Montanier, qui est en déplacement en Corse.

Montanier et les Verts sous pression à Bastia

Rejoint par son poursuivant direct, l’AS Saint-Etienne n’a pas droit au faux pas face à Bastia. Répondra-t-elle au Mans FC par une victoire au stade Armand-Cesari, samedi (20h) ? Aucune certitude.

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Cependant, l’entraîneur de l’ASSE avait indiqué que son équipe doit suivre le rythme imprimé par ses concurrents dans la course vers la Ligue 1. « Il faut absolument prendre ces trois points, car la cadence devant est assez élevée », a-t-il déclaré.