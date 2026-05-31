PSG Mercato: Ibrahima Konaté annonce son départ de Liverpool

Longtemps associé au PSG pour remplacer éventuellement Marquinhos, qui pourrait tirer sa révérence cet été, Ibrahima Konaté a annoncé son départ de Liverpool ce dimanche après-midi.

Mercato PSG : C’est terminé entre Liverpool et Ibrahima Konaté

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Arrivé à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig pour 40 millions d’euros, Ibrahima Konaté va quitter Liverpool à l’issue de son contrat cet été. Le club anglais a acté la décision concernant le défenseur central de 27 ans sur son site officiel.

« Liverpool peut confirmer que Ibrahima Konaté s’apprête à quitter le club à la fin de son contrat cet été. Konaté partira avec notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce qu’il apporté, et tout le monde au club lui souhaite le meilleur pour le futur », a écrivent les Reds.

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« Il y a cinq ans, je suis arrivé en tant que jeune joueur avec de grands rêves. Aujourd’hui, je repars avec des souvenirs qui m’accompagneront toute ma vie. Représenter ce club a été un honneur. Nous avons partagé des moments incroyables ensemble… des hauts et des bas, des trophées, des défis, des amitiés durables et des moments déchirants qui resteront gravés dans nos mémoires pour toujours.

À mes coéquipiers, à mes entraîneurs, à mon personnel et à tous ceux qui travaillent dans les coulisses, merci de m’aider à grandir chaque jour. Je vous aime tous et j’emporterai Liverpool avec moi partout où j’irai. Ce n’est pas un adieu facile, mais il est temps de relever un nouveau défi et d’ouvrir un nouveau chapitre », a, de son côté, écrit Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux. L’international français n’a pas encore annoncé sa future destination, mais plusieurs cadors seraient déjà positionnés pour le récupérer.

Contacts établis entre le PSG et Konaté ?

À en croire les renseignements obtenus par TEAMtalk, Luis Campos serait déjà en contact avec Ibrahima Konaté pour une signature au Paris Saint-Germain cet été. L’entourage du natif de Paris explore toutes les options sur le marché des transferts, le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid ayant également été sondés.

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En revanche, Chelsea se serait retiré de la course. Marquinhos étant annoncé sur le départ après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions, le PSG veut convaincre Konaté de venir prendre sa place aux côtés de Willian Pacho.

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