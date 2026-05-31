Tonnerre au RC Lens : Pierre Sage dit oui à Crystal Palace !

Après avoir qualifié le RC Lens pour la prochaine Ligue des Champions, Pierre Sage va-t-il quitter la Ligue 1 cet été ? L’entraîneur des Sang et Or aurait donné son accord à Crystal Palace pour une arrivée en Premier League.

Mercato : Pierre Sage prêt à quitter le RC Lens cet été ?

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Meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison, Pierre Sage pourrait quitter la France cet été. Homme fort de la superbe saison du RC Lens, Pierre Sage pourrait rejoindre l’Angleterre cet été. Courtisé par Liverpool pour remplacer Arne Slot, il n’est cependant pas le favori des dirigeants des Reds. Mais Liverpool n’est pas le seul club anglais qui suit le coach français.

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L’entraîneur lensois est aussi dans les plans du vainqueur de la Ligue Conference : Crystal Palace, selon Ben Jacobs. L’ancien de l’OL pourrait venir remplacer Olivier Glasner. Il jouera alors la Ligue Europa au lieu de la LDC.

« Crystal Palace s’intéresse à Pierre Sage, l’entraîneur très respecté de Lens. Sage fait également partie des quelques noms appréciés par Liverpool, mais Andoni Iraola est le grand favori pour remplacer Arne Slot, et des discussions devraient avoir lieu aujourd’hui », révèle journaliste anglais. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait même déjà dite entre le technicien français et les Eagles.

Pierre Sage bientôt sur le banc de Crystal Palace ?

Malgré un exercice presque parfait et un contrat courant encore jusqu’au 30 juin 2028, Pierre Sage pourrait bien quitter le RC Lens. Selon John Harriott, ancien agent anglais, le coach lensois devrait rejoindre la Premier League et la formation de Crystal Palace. La source est catégorique et annonce un accord imminent pour un contrat portant sur trois ans, soit jusqu’au 30 juin 2029. Pour rappel, les Eagles ont dernièrement remporté la Ligue Conference face au Rayo Vallecano (1-0) et prendront part à la prochaine édition de la Ligue Europa.

Pierre Sage is set to be announced as the new Crystal Palace manager. After an impressive season with Lens, Pierre is set to sign a 3 year deal with the conference league champions. Negotiations are complete and an announcement is imminent. #CPFC — John Harriott (@JHFootballAgent) May 31, 2026

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« Pierre Sage devrait être nommé nouvel entraîneur de Crystal Palace. Après une saison remarquable avec Lens, il s’apprête à signer un contrat de trois ans avec le champion de la Conference League. Les négociations sont finalisées et l’annonce est imminente », assure John Harriott sur Twitter.