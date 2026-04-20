ASSE : L’aveu inquiétant de Ben Old après la chute à Bastia

Ben Old et l’ASSE se réveillent avec une gueule de bois sportive après la défaite à Bastia (2-0), un revers qui fait trembler la fin de saison stéphanoise. Le milieu néo-zélandais n’a pas caché son désarroi, en livrant un constat brut qui en dit long sur le malaise des Verts à l’extérieur.

‎ASSE : Le constat sans filtre de Ben Old après Bastia

‎Quarante-quatre secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Bastia pour faire vaciller Saint-Étienne. À ce niveau, encaisser si tôt revient souvent à courir après le match avec des chaussures de plomb. ‎Le plus inquiétant n’est pas tant le score que la manière. L’ASSE a semblé absente, presque surprise par l’intensité corse. Une absence difficile à expliquer pour une équipe qui joue la montée.

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‎En zone mixte, Ben Old n’a pas cherché à maquiller la réalité. « Il y a vraiment de la déception et de la frustration », a-t-il reconnu, avant d’ajouter cette phrase lourde de sens : « C’est vraiment étrange que l’on aborde les matchs comme cela à l’extérieur. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ». ‎Cet aveu de Ben Old révèle une faille mentale plus qu’un simple accident.

Saint-Etienne a manqué une belle occasion

Quand un joueur parle d’incompréhension, c’est souvent le symptôme d’un problème plus profond : gestion émotionnelle, pression du classement ou manque de maîtrise tactique. ‎La conséquence est immédiate : l’ASSE n’a plus de marge. Le haut du classement se resserre et la pression monte d’un cran à l’approche du sprint final.

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Après cette défaite 2-0 à Bastia, les verts se retrouvent relégués à 4 points à la deuxième place, derrière Troyes, le leader. Le vrai danger n’est pas la défaite elle-même, mais sa répétition loin de Geoffroy-Guichard. Pour viser l’élite, les Verts devront rapidement relever la tête pour ne pas plomber leur fin de saison.