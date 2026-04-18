ASSE : La défaite à Bastia fait craquer Montanier

L’ASSE a encore trébuché loin de ses bases en s’inclinant à Bastia (2-0), un revers qui laisse des traces bien au-delà du classement. Philippe Montanier, visiblement contrarié, n’a pas cherché à masquer son incompréhension face à une prestation jugée insuffisante dans l’engagement comme dans l’intensité.

‎ASSE : Une défaite à Bastia qui fissure les certitudes stéphanoises

‎L’ASSE espérait ramener mieux de son déplacement en Corse, mais la réalité du terrain a rappelé les limites actuelles des Verts hors de Geoffroy-Guichard. Face à un SC Bastia pourtant dernier de Ligue 2, les Stéphanois ont été dominés dans l’envie et l’agressivité, un constat amer pour le staff.

Lire aussi : ASSE : Montanier tient la sentinelle pour prévenir du danger

‎Après une défaite 2-0, Philippe Montanier n’a pas tourné autour du pot et affiche toute sa grande déception. « C’est une déception, évidemment, car chaque point est précieux… Bastia a mis plus de détermination que nous collectivement. Avec cette donnée, il est difficile de gagner un match », avoue le technicien stéphanois.

90e+7 : ⏹️ C’est terminé à Bastia. Battus pour la première fois depuis le 31 janvier, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur avant de recevoir Troyes, samedi prochain.



🔵 2-0 💚 #SCBASSE pic.twitter.com/SWZEjJXbjT — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 18, 2026

Un problème de constance plus que de niveau

‎Au-delà du score, c’est la lecture globale qui inquiète. Saint-Etienne affiche un visage à deux vitesses : solide et séduisant à domicile, friable et irrégulier à l’extérieur. Une dissonance que Montanier lui-même pointe avec lucidité. « Ce n’est pas une question de motivation mais de détermination… On fait trop le yoyo entre nos matchs à domicile et ceux à l’extérieur », reconnaît-t-il. Une phrase qui sonne comme un diagnostic plus profond qu’une simple contre-performance.‎

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Dissolution des GA92 et MF91, une annonce choc tombe

À voir

Mercato OM : Bilal Nadir tranche pour sa future destination

ASSE : Incroyable ! Une légende revient à Saint-Etienne

‎Dans un championnat aussi serré, ce type de match peut coûter cher. Cette défaite à Bastia relègue les Verts, deuxièmes, à 4 points derrière le leader Troyes. « On peut s’estimer heureux d’être deuxièmes avec autant de défaites concédées », admet Montanier. ‎Le prochain rendez-vous face à Troyes devient déjà un test de caractère. L’objectif est clair : éviter que cette défaite ne devienne un point de bascule dans la dynamique de montée.