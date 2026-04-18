ASSE : La défaite à Bastia fait craquer Montanier

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L’ASSE a encore trébuché loin de ses bases en s’inclinant à Bastia (2-0), un revers qui laisse des traces bien au-delà du classement. Philippe Montanier, visiblement contrarié, n’a pas cherché à masquer son incompréhension face à une prestation jugée insuffisante dans l’engagement comme dans l’intensité.
ASSE : Une défaite à Bastia qui fissure les certitudes stéphanoises
L’ASSE espérait ramener mieux de son déplacement en Corse, mais la réalité du terrain a rappelé les limites actuelles des Verts hors de Geoffroy-Guichard. Face à un SC Bastia pourtant dernier de Ligue 2, les Stéphanois ont été dominés dans l’envie et l’agressivité, un constat amer pour le staff.
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Après une défaite 2-0, Philippe Montanier n’a pas tourné autour du pot et affiche toute sa grande déception. « C’est une déception, évidemment, car chaque point est précieux… Bastia a mis plus de détermination que nous collectivement. Avec cette donnée, il est difficile de gagner un match », avoue le technicien stéphanois.
Un problème de constance plus que de niveau
Au-delà du score, c’est la lecture globale qui inquiète. Saint-Etienne affiche un visage à deux vitesses : solide et séduisant à domicile, friable et irrégulier à l’extérieur. Une dissonance que Montanier lui-même pointe avec lucidité. « Ce n’est pas une question de motivation mais de détermination… On fait trop le yoyo entre nos matchs à domicile et ceux à l’extérieur », reconnaît-t-il. Une phrase qui sonne comme un diagnostic plus profond qu’une simple contre-performance.
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Dans un championnat aussi serré, ce type de match peut coûter cher. Cette défaite à Bastia relègue les Verts, deuxièmes, à 4 points derrière le leader Troyes. « On peut s’estimer heureux d’être deuxièmes avec autant de défaites concédées », admet Montanier. Le prochain rendez-vous face à Troyes devient déjà un test de caractère. L’objectif est clair : éviter que cette défaite ne devienne un point de bascule dans la dynamique de montée.