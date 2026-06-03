INFO Mercato : Les détails du contrat de Genesio à l’OM !

L’Olympique de Marseille tient enfin son nouvel entraîneur. Bruno Genesio va prendre les commandes de l’équipe première. Les détails sont contrat avec l’OM sont désormais connus.

Mercato OM : Genesio signe deux ans, plus une année en option

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Bruno Genesio n’a pas chômé longtemps. L’entraîneur français a récemment été libéré par le LOSC. Quelques jours après son départ, il est sur le point de poser ses valises à l’Olympique de Marseille. Le coach de 59 ans figurait tout en haut de la liste établie par le tandem Richard-Lorenzi.

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Les nouveaux dirigeants de l’OM se sont entretenus avec lui. Ces échanges ont rapidement débouché à un accord total. RMC Sport le confirme, Bruno Genesio s’est engagé pour un contrat de deux saisons. Son contrat avec Marseille est assorti d’une année supplémentaire en option. Le natif de Lyon est perçu comme l’architecte idéal pour stabiliser un OM en quête de sérénité.

Officialisation imminente à l’Olympique de Marseille

La nouvelle direction de l’Olympique de Marseille mise sur un entraîneur expérimenté en vue de tirer le meilleur de son effectif. Son arrivée scelle le sort de Habib Beye, dont le limogeage en saurait tarder. Le club phocéen veut vite oublier sa fin de saison décevante.

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L’OM n’est pas qualifié en Ligue des champions. Bruno Genesio aura donc la lourde tâche de relancer la machine phocéenne la saison prochaine. L’officialisation de sa signature à est imminente.