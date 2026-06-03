Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce deal à 28 M€ ?

Un nouveau prétendant de poids débarque à Rennes pour s’offrir Jordan James. Les dirigeants du Stade Rennais ont fixé le tarif pour leur milieu de terrain.

Mercato Stade Rennais : Villarreal dégaine pour Jordan James

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Un cador européen passe à l’attaque. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club espagnol de Villarreal vient de soumettre une offre concrète au Stade Rennais pour s’attacher les services de Jordan James.

Le milieu de terrain gallois sort d’une saison remarquable. Prêté à Leicester après un premier exercice rennais timide (25 matchs en 2024-2025), le natif d’Hereford a explosé en Championship. Ses statistiques sont solides : 11 buts et 4 passes décisives en 34 rencontres.

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Une métamorphose totale. Les Foxes rêvaient de lever son option d’achat fixée à 8 millions d’euros, mais leur relégation catastrophique en League One a brisé ce projet. James doit donc rentrer en Bretagne cet été. Mais son avenir s’écrira très probablement ailleurs.

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Rennes flaire la bonne affaire et s’en frotte les mains. Recruté pour 5 millions d’euros à Birmingham, le joueur de 21 ans a vu sa valeur marchande grimper ces derniers mois. Le club breton exige désormais une somme XXL pour libérer son jeune prodige : un chèque compris entre 23 et 28 millions d’euros.

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Cette exigence financière s’explique par une concurrence rude. Selon le média SportsBoom, cinq prétendants britanniques et italiens sont déjà sur le coup : Everton, Crystal Palace, Ipswich Town, Wrexham et l’AS Rome.

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Face à cette liste de courtisans, Villarreal a décidé de griller la politesse à tout le monde. Si Sky Sport confirme l’offensive du sous-marin jaune, le montant exact de leur proposition n’a pas encore filtré. L’écurie espagnole possède toutefois un argument solide pour séduire l’international aux 26 sélections. Cette formation de Liga va disputer la Ligue des champions.

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