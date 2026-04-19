‎ASSE : Le constat glaçant d’Abdoulaye Kanté après Bastia

‎Ce samedi soir, l’ASSE a quitté la Corse avec des certitudes ébréchées et un classement encore plus inconfortable. Battus par le SC Bastia (2-0), les Verts ont surtout laissé filer des points précieux dans la course à la montée en Ligue 2. À chaud, Abdoulaye Kanté n’a pas cherché à maquiller la réalité.

ASSE : Une défaite face à Bastia qui passe mal

‎Au micro de beIN SPORTS, le milieu stéphanois a livré une analyse brute, presque clinique. ‎« On s’attendait à ça, à un match très difficile. Nos derniers matches à l’extérieur étaient difficiles. On n’a pas été bons, il faut être honnête. Il faut passer à autre chose. Ça va nous servir de leçon pour la suite », a-t-il lâché sans détour, résumant un match où l’ASSE a couru après le ballon et ses idées.

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‎Dans le détail, Kanté insiste sur un mal récurrent : les débuts de match ratés à l’extérieur. Une fragilité qui coûte cher à une équipe déjà sous pression dans la lutte pour le podium. « L’entame de match, surtout à l’extérieur, tu ne peux pas prendre un but aussi vite. On n’a pas eu beaucoup d’occasions », a-t-il fait remarquer.

‎Une contre-performance qui repositionne tout

‎Avec ce revers, les Verts restent distancés dans la course à la montée, et accusent désormais un retard significatif de quatre points sur le leader Troyes. Un gouffre symbolique à ce stade de la saison. ‎Kanté ne s’en cache pas et veut déjà passer à autre chose.

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« On a beaucoup de regrets. On n’avait pas le droit à l’erreur. On a perdu… Il y a le prochain match dans une semaine, on va se préparer pour montrer un autre visage », a-t-il confié. ‎En interne, le constat est connu : l’AS Saint-Etienne ne peut plus se permettre de jouer “beau”, elle doit jouer “juste”.

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La parole de Kanté, habituellement mesurée, traduit une forme d’urgence silencieuse. Mathématiquement, la montée est toujours à portée de main pour les hommes de Philippe Montanier, mais le moindre faux pas devient désormais une alarme rouge. Le choc à venir face aux leaders troyens pourrait marquer un tournant décisif dans cette fin de saison en Ligue 2.