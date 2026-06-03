Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré négocie deux gros deals

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré se prononce sur le mercato estival. Des mouvements sont attendus à Rennes dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées.

Mercato Stade Rennais : 2 prolongations en vue et 4 recrues dans le viseur

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Le patron du recrutement rennais brise le silence. Dans les colonnes de L’Équipe, Loïc Désiré a dévoilé la feuille de route du Stade Rennais pour cet été. Il y aura de mouvements à Rennes dans les prochaines semaines.

Si le milieu de terrain Adrien Thomasson a déjà signé, le secteur de l’entrejeu va changer de visage. Deux cas sont à trancher. Le retour de prêt de Seko Fofana et la fin de contrat de Ludovic Blas. Des discussions décisives débuteront prochainement pour fixer leur avenir.

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Parallèlement, le loft des départs se précise. Loïc Désiré confirme des négociations. Albert Grönbaek plaît beaucoup à Hambourg. Jordan James privilégie l’aventure en Angleterre après sa belle saison à Leicester. Djaoui Cissé, l’international espoir, dispose lui aussi d’un bon de sortie.

Rennes veut garder la main sur ses talents. Le club priorise la prolongation de ses jeunes actifs, notamment Estéban Lepaul et Abdelhamid Aït-Boudlal. Les négociations ont déjà démarré pour Lepaul. Concernant le défenseur marocain Aït-Boudlal, son retour de sélection enclenchera les discussions. L’objectif est de les blinder pour chasser les prétendants.

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Pour briller en Ligue Europa la saison prochaine, le Stade Rennais va muscler son effectif. Les profils ciblés répondent à des besoins tactiques très précis. Loïc Désiré vise deux défenseurs centraux et deux attaquants. Certains cracks sont déjà ciblés sur le marché des transferts.