Mercato PSG : Le FC Porto fixe sa condition pour Diogo Costa

Diogo Costa, le gardien du FC Porto, a été annoncé dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival. Mais le club portugais ne compte pas du tout faciliter la tâche à Luis Campos dans ce dossier.

Mercato PSG : Diogo Costa pour remplacer Lucas Chevalier ?

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Une surprise en perspective dans le mercato d’été du Paris Saint-Germain ? Seulement un an après son arrivée en provenance du LOSC pour 40 millions d’euros, Lucas Chevalier, désormais numéro 2 dans la hiérarchie derrière Matvey Safonov, n’est pas certains de rester à Paris à l’issue du prochain mercato estival.

D’autant qu’à son poste, la direction parisienne affiche déjà un intérêt pour le portier du FC Porto, Diogo Costa, selon les informations du journal L’Équipe. Un intérêt désormais confirmé au Portugal par plusieurs sources concordantes.

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En effet, le quotidien O Jogo assure que le PSG souhaite effectivement faire de Diogo Costa le remplaçant de Lucas Chevalier la saison prochaine. Malgré l’excellente seconde moitié de saison de Safonov, l’international portugais viendrait pour prendre directement la place de numéro 1 dans les perches du Paris Saint-Germain. Cependant, le FC Porto ne compte pas rendre les choses faciles à Luis Campos dans ce dossier.

Diogo Costa, c’est 60M€ ou rien

Ce mardi, O Jogo confirme l’intérêt du PSG pour Diogo Costa, mais précise que Luis Campos n’a pour le moment pas contacté son homologue du FC Porto à propos du gardien de but de 26 ans. Toujours selon la même source, André Villas-Boas, le président des Dragons, ne facilitera pas un possible transfert de son dernier rempart. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Costa dispose d’une clause libératoire de 60 millions d’euros dans son contrat et le FC Porto ne compte pas négocier un transfert.

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« Le FC Porto ne voudrait pas vendre Diogo Costa, car il miserait tout sur son gardien récemment prolongé. La direction du club portugais ne facilitera pas les négociations. Sa clause est de 60 millions d’euros. O JOGO a pu confirmer cela auprès du club portugais, qu’aucun contact n’a été établi avec le PSG ou tout autre club concernant les conditions d’un éventuel transfert.

L’intention est claire, comme Villas-Boas et Farioli l’ont déjà affirmé publiquement : « conserver les joueurs clés » Il est également important de noter que Villas-Boas était à Budapest pour assister à la finale de la Ligue des Champions, mais sans aucune réunion de travail à l’ordre du jour.

Pour l’instant, cependant, le gardien de but ne pense qu’à la Coupe du monde des clubs. Diogo Costa n’envisagera donc un transfert que pour un projet solide et une équipe lui permettant de continuer à progresser et à remporter des titres », explique le média lusitanien.

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Autrement dit, Luis Campos devra convaincre le gardien de réclamer son départ et payer le montant de sa clause libératoire pour le voir au Campus PSG dès la reprise.