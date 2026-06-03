Mercato ASSE : L’avenir de deux joueurs en prêt bouleversé

La montée ratée en Ligue 1 impacte l’avenir de deux joueurs prêtés à l’ASSE, avec une option d’achat. Une décision est attendue pour l’un, tandis que le sort de l’autre est déjà scellé.

Mercato : Fortunes diverses pour Kanté et Soumahoro à l’ASSE

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L’ASSE a commencé à étudier la situation de ses joueurs, au cas par cas. Resté en Ligue 2, le club stéphanois doit revoir ses plans concernant l’avenir de certains joueurs. C’est le cas d’Abdoulaye Kanté (21 ans en juillet) et d’Aboubaka Soumahoro (21 ans), deux joueurs prêtés avec une option d’achat.

Arrivés chez les verts dans le dernier instant du mercato hivernal, ils ont connu des fortunes diverses. Le premier a réussi à s’imposer immédiatement dans l’équipe de Philippe Montanier, comme le montrent ses statiques. Il a pris part à 16 matchs de championnat, play-off 2 et barrages compris, et il a été titulaire à 15 reprises.

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Quant au deuxième, il n’a pas joué la moindre minute sous le maillot des Verts. Il a figuré seulement 4 fois dans le groupe des Verts en Ligue 2.

Kanté plus proche d’un retour à Middlesbrough que d’un transfert définitif à Saint-Etienne

Si l’AS Saint-Etienne était remontée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures (KSV) aurait levé automatiquement l’option d’achat d’Abdoulaye Kanté. Avec l’échec du retour dans l’élite, il devrait retourner à Middlesbrough FC, son club d’origine, où il est sous contrat jusqu’en 2030.

Néanmoins, aucune décision n’a encore été prise le concernant. Pour rappel, le milieu défensif ivoirien était évalué à 3 millions d’euros à son arrivée à l’ASSE, le 30 janvier 2026. Après une saison réussie, sur le plan individuel, sa valeur est montée à 5 millions d’euros.

Aboubaka Soumahoro retourne à Hambourg

Concernant Aboubaka Soumahoro, son sort est déjà scellé. N’entrant pas dans les plans de Philippe Montanier, il va retourner à Hambourg SV après une deuxième moitié de saison blanche dans le Forez. Il faut cependant souligner que le défenseur central a été confronté à une forte concurrence.

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L’AS Saint-Etienne avait finalement 6 arrières centraux dans son effectif : Mickael Nadé, Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer, Kevin Pedro et Chico Lamba (blessé). Le montant de l’option d’achat d’Aboubaka Soumahoro n’est pas dévoilé, mais il est valorisé à 1,2 million d’euros par Transfermarkt.